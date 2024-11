Megverték Szabó Zsófi táncpartnerét, kés és kábítószer miatt már a rendőrség is eljárást indított

Verekedésbe keveredett csütörtökön Andrei Mangra, a Dancing with the Stars táncosa. Szabó Zsófi partnere meg is sérült a dulakodásban, így egyelőre nem tudni, hogy fel tud-e lépni a TV2 műsorának szombati adásában. A rendőrség tájékoztatásából kiderül, hogy nem csak egy kis csetepaté áll a háttérben, hanem egy kés is előkerült, valamint kábítószerhasználat is felmerült.