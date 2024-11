Újabb pert akasztottak Kanye West nyakába

Az elmúlt hónapokban attól volt hangos a sajtó Kanye Westtel kapcsolatban, hogy évekig tartó pereskedés után megegyezett az Adidasszal, miután a vállalat 2022-ben tett antiszemita megjegyzései miatt felbontotta vele a partnerséget. Továbbá egykori személyi asszisztense, Lauren Pisciotta is keresetet nyújtott be ellene, azt állítva, szándékosan bedrogozta, majd szexuálisan zaklatta őt. Most pedig újabb botrány van kirobbanóban, ami a 2024 tavaszán megjelent lemezéhez, a Vultures 1-hoz köthető, amelyen fellelhető egy Ty Dolla Signnal közösen készített dal.

Ahogy a TMZ megírta, jogi dokumentumok jutottak a birtokukba, amelyekből kiderül, hogy a Criminal Manne művésznévre hallgató rapper, Vanda Watkins, a DJ Squeeky néven ismert producer, Hayward Ivy, illetve a néhai rapper, Kilo G örökösei a felperesek, akiknél a lemezen lévő Fuk Sumn dal verte ki a biztosítékot. Mint az iratokban olvasható, szerzői jogok megsértésével vádolják pályatársaikat.

A memphisi előadók elmondása szerint a szerzemény különböző részein az ő hangjuk hallható. Azaz azt állítják, hogy Kanye West és a lemezkiadója szerzőijog-sértést követett el. A dal elején például a Drank a Yak (Part 2) rapszám egy sora szerepel DJ Squeekytől, míg a későbbiekben Kilo G-től is hallhatóak mondatok. A felperesek azt állítják, megpróbálták tisztázni a helyzetet West kiadójával, még mielőtt a Vultures 1 megjelent volna, ám a cégtől akkoriban küldték el tömegesen a munkavállalókat, így nem jutottak eredményre.

A lap kifejtése szerint hónapok teltek el azóta, hogy West cége utoljára felvette velük a kapcsolatot, így nem történt előrehaladás az ügyben. A felek kártérítést követelnek, amit a hírek szerint jogi úton igyekeznek elérni. A rapper egyelőre nem reagált a történtekkel kapcsolatban.