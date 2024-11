Az idei karácsonyon múlik, hogy Dwayne Johnson nyugdíjba vonul-e

Hiába van messze még a december, novemberben már hivatalosan is kezdetét veszi a karácsonyi szezon. Idén pedig az ünnepi kínálatot egy különleges akció-vígjáték színesíti, mivel érkezik a mozikba A hullahó-akció Dwayne Johnson főszereplésével, aki ezúttal a Mikulás biztonsági főnökeként harcol az ünnep megmentéséért. A film premierjének apropóján Dwayne Johnson-kvízzel fokozzuk a hangulatot, de vajon A Szikla tényleg nyugdíjba vonul, vagy az idei ünnepek alatt összegyűri a felmondólevelét?

November közepén már korántsem meglepő az, ha úton-útfélen, a szupermarketekben, a plázákban vagy a közösségi oldalakon egyre több karácsonyi apróságba, díszbe, tartalomba botlunk, ez pedig egyben azt is jelenti, hogy hivatalosan is elérkezett a karácsonyi filmek szezonja.

A sokszor végtelenül egyszerű és valóban sablonos limonádékért egyesek kifejezetten rajonganak, míg másokat a Reszkessetek, betörők!-ön kívül minden mással ki lehet kergetni a világból. Persze kétségkívül sokat nyom a latban, hogy az adott film milyen szereposztással készült. Hollywoodi sztárokban pedig a legtöbb neves karácsonyi mozifilm nem is szűkölködik, elég csak az Igazából szerelem vagy a Holiday című romantikus vígjátékokra gondolni.

Szerelmes pillanatokból ugyan vélhetően idén sem lesz hiány, azonban karácsonykor ezúttal egy akció-vígjáték viheti a prímet, ugyanis most került mozikba Dwayne Johnson, azaz A Szikla főszereplésével A hullahó-akció című film, amely a színész szórakoztató, ám kemény karakterével igyekszik megtörni a jégszíveket idén. Ezt pedig meglehetősen díszes társaságban teheti, ugyanis a filmben szerepet kapott Chris Evans, J. K. Simmons és Lucy Liu is.

A korábban amerikai futballistaként és pankrátorként is bizonyító Johnson ezúttal Callum Drift bőrébe bújt, aki a történet szerint a Mikulás biztonsági főnökeként dolgozik, ám mivel kiábrándul a sok rosszból, ami a világban jelen van, nyugdíjba vonul. Igen ám, de karácsony este egy csapat betör az északi-sarki komplexumba, és elrabolja a Mikulást, így a Szikla kötelességének érzi, hogy újra munkába álljon és megmentse az ünnepeket. De vajon Johnson karaktere visszanyeri emiatt a karácsonyba és az emberekbe vetett hitét, és visszavonja a felmondólevelét?

A film amerikai premierjének apropójából Dwayne Johnson-kvízzel készültünk, amelyben most ön is bizonyíthatja, hogy a kőkemény kérdések ellenére a színész életéről is sziklaszilárd tudással rendelkezik-e. Kitöltésre fel, ho-ho-ho-hó!

(Borítókép: Dwayne Johnson 2024. november 12-én a film premier előtti vetítésén. Fotó: John Nacion / Getty Images Hungary)