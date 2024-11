A Lindt csokoládégyárat is elérte a Dubai csoki őrület

Órákig tartó sorbanállást követően több százan rohamozták meg a Lindt nyugat-németországi, aacheni üzletét csütörtökön – számolt be róla az Associated Press. A várakozók, miután átverekedték magukat a tömegen, csokoládémintákat kóstolhattak, majd egy-egy tábla csokoládét vásárolhattak, egyedi sorszámmal ellátva.

A 180 éves svájci csokoládégyár igazi különlegességgel készült a vásárlóknak, akik a közel-kelet ízeibe kóstolhattak bele. A vezetőség célja az volt, hogy feldobják a közel kétszázéves hagyományokat egy emirátusi feltörekvő által elsőként kitalált termékkel, kitágítva egy olyan évszázados iparág határait, amelyet nagyrészt európai cégek uralnak.

A Lindt egy új finomsággal vonzotta a tömeget, a „Dubai csokoládé” néven ismert édességgel, amely csokoládé, pisztáciakrém és a baklavából ismert künefe keverékét tartalmazta.

A csokoládé tábláiért viszonylag magas, 14,99 eurós – átszámolva hatezer forintos – árat kértek, miközben néhányan egyszerűen csak részesei akartak lenni a trendnek. A különlegességet először 2021-ben mutatta be a FIX Dessert Chocolatier nevű startup az Egyesült Arab Emírségekben, azóta egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, amihez az Instagram és a TikTok influencerek is hozzájárultak. A Lindt szombaton kezdte meg az újszerű csokoládétáblák korlátozott, 1000 darabos kiadását Németország kiválasztott üzleteiben. Hasonló kampány indul a hétvégén Svájcban is, miután az alpesi országban felháborodást váltott ki, hogy kimaradtak az akcióból.

Nagy bajban a svájci csokigyártó

Mint írtuk, a kiválóságáról és minőségi alapanyagairól szóló reklámjairól elhíresült svájci Lindt csokoládégyár nehéz helyzetbe került, ugyanis az amerikai fogyasztóvédelem nehézfémeket talált a termékeikben, ezért több állam csoportos pert indított a vállalat ellen.

A helyzeten az sem segített, hogy a cég ügyvédei azzal próbáltak védekezni, hogy a csoki szlogenjei üres pufogtatások, és semmi mögöttes tartalmuk nincsen. A hírek szerint a Lindt pere az egész svájci élelmiszeriparra rányomhatja a bélyegét, hiszen a köztudatban úgy él az európai ország, mint ami drága, ám ezért cserébe magas minőségű árukkal látja el a vásárlókat.