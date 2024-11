Hatalmas slágerek és videóklipek elevenedtek meg a nézők előtt szombat este a Dancing with the stars műsora alatt. Britney Spears, Avril Lavigne és Usher is „a parketten ropta”, azonban a showműsor negyedik élő adása végén is búcsúznia kellett egy párnak a versenytől.

Neon színekben káprázott szombat este a Dancing with the Stars stúdiója a táncosoknak köszönhetően, ugyanis a negyedik élő show tematikája a 90-es és a 2000-es évek nagy slágerei voltak.

A versenytől legutóbb Hosszú Katinkának kellett búcsút intenie, korábban pedig Kamarás Norbert és PSG Ogli távozott. Most a bent maradt hét párosnak nem csak a dalokkal kellett megküzdenie, de a hozzájuk tartozó videókat is a parkettra próbálták varázsolni.

Sírással indult az adás

Nem volt könnyű helyzetben Szabó Zsófi, ugyanis pénteken tudta meg, hogy partnere nem fog tudni vele fellépni. Mint ismert, Andrei Mangrát egy belvárosi lakásban alaposan helybenhagyták, aminek következtében fejsérülést szenvedett. Az ügyben a rendőrség súlyos testi sértés kísérlete miatt indított eljárást, ezért a műsor állandó táncosa nem tudott a parkettre állni.

Szabó Zsófi a produkció előtti kisfilmben sírva mondta el, hogy nagyon aggódik Andrei Mangra állapota miatt. Elmondása szerint sokat köszönhet neki, felmerült benne, hogy esetleg feladja a versenyt, de végül a folytatás mellett döntött, partner nélkül azonban nem maradhatott,

így Hosszú Katinka volt partnere, Suti András sietett a segítségére.

Nagy küzdelem volt ezek után Zsófinak egy nap alatt összerakni a produkciót, de a harcát díjazták a zsűritagok. Huszonhat ponttal jutalmazták, amiért ígyis profi módon adta elő Britney Spears Oops, I did it again című dalát.

Törőcsik Franciskának is feladta a leckét Avril Lavigne slágere a Sk8ter boy. A színésznő ugyanis kamaszként magát inkább bohócként aposztrofálta, a rocker lány karakter nem volt rá jellemző, de örült, hogy végre megőrülhetett a tánctéren. Hiába igyekezett a jive-ot Baranya Dáviddal a terveik szerint előadni, a zsűri néhol még mindig inkább a színésznőt látta a produkcióban. Franciskáék tánca ígyis 25 pontot ért, amivel magabiztosan őrizték a második helyet a tabellán.

Vomberg Frigyes a korábbi adásban a nézőknek köszönhetően menekült meg a kieséstől, most pedig egy hozzá igencsak távol álló produkcióval készült Südi Iringóval. Az ismert táncosnő nem volt egyszerű dolga a séf oldalán, ugyanis freestyle stílusban kellett Usher Yeah című ismert parti dalával elkápráztatniuk a nézőket.

Ez most csak nyomokban tartalmazott táncot,

utalt Ördög Nóra a páros előadására, majd dicsérte, hogy a Strici Frici még ennyi idősen is ott van ebben a műsorban. A táncuk 22 pontot ért a zsűri szerint.

Tóth Gabi és szerelme, Papp Máté Bence egy szenvedélyes tangóval készültek bemutatni, hogy képesek hétről hétre fejlődni. A próbák alatt nem volt hiány a szenvedélyből, az énekesnő és párja az erotikát igyekeztek a táncukban is visszahozni. Ehhez a feladathoz kiválóan párosult Justin Timberlake SexyBack fülledt hangulatú dala, de a tánc bár találtak kivetnivalót.

Szente Vajk szerint örömteli, hogy ezen a héten is megmutatta az eredetileg néptáncos Papp a tudását, azonban Ördög Nóra szerint a kémiával nem volt probléma, de a technikai rész már kicsit megdöccent a produkció alatt. A táncuk 21 pontot ért.

Finom mozdulatok és tökéletes produkciók

Kucsera Gábor ezúttal csak egy nő oldalán kellett megmutatnia a tudását, Stana Alexandrával egy szenvedélyes rumbát adtak elő. Enya Only Time című dalára a falevelek között a sportoló megmutatta egy újabb oldalát, amit a zsűri értékelt is.

Te vagy az első sportoló, aki megmutatta, hogy tud táncolni és finomságot tud adni az erejének

– dicsérte a zsűri egyhangúan Kucseráékat, noha az intimitást hiányolták a táncukból. A táncuk 27 pontot ért.

Maximalizmusból nem volt hiány a műsor második felében, Whisperton és Tóth Katica slowfox igyekezett bizonyítani a zsűrinek a korábbi bakijuk után. Whisperton a produkció előtt meg is jegyezte, hogy a munkája alatt és most a táncában is igyekszik a tökéletesre törekedni, így Gareth Gates Anyone of us című dalára egy igazi velencei romantikus történettel készültek.

A zsűritagok szerint sikerült is kihozniuk magukból a maximumot, azért néhány építő jellegű kritikával ellátták a párost, köztük azzal, hogy nem vállaltak kockázatot a táncukkal. Szintén 27 pontot kaptak a táncukért.

Az est utolsó párosa, Mihályfi Luca és Hegyesi Berci begyújtotta a rakétákat a BabySisters Szeresd a testem dalával. A chachachát még egy rúdtánccal is feldobták, azonban mégsem ezért imádta a zsűri a táncukat.

Látom visszaöltözködtél, most hogy nincs itt apukád

– jegyezte meg viccelődve Szente Vajk, utalván arra, hogy a múlthéten Luca apja is a színpadra lépett. Ördög Nóra a nyújtott lábat hiányolta az énekesnőtől, de Juronics Tamás tökéletesre értékelte a munkájukat, olyannyira, hogy ő nekik adta az idei évad első 10 pontosát. Ezzel 28 pontot zsebeltek be az ítészektől.

A negyedik élőadásból elsőként Mihályfi Lucáék jutottak tovább, majd Kucsera Gábor és Stana Alexandra nevét mondta be Stohl András. Tóth Gabiék és Whispertonnak is biztos helye lett, az utolsó három helyen Szabó Zsófi, Törőcsik Franciska és Vomberg Frigyes végzett. A zsűri Szabó Zsófit és Suti Andrást mentette meg a kieséstől. Az utolsó körös szavazás után Törőcsik Franciskáék mehettek tovább, míg Vomberg Frigyes és Südi Iringó távozott a versenyből.