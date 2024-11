Önnek is sikerülne, ami eddig egyetlen magyarnak a Legyen Ön is milliomos!-ban?

A Legyen Ön is milliomos! licence eredetileg egy brit cég, a Celador tulajdonában volt, majd a holland 2WayTraffic vásárolta meg, jelenleg pedig a Sony Pictures Television birtokolja a jogokat. A műsor első változata az Egyesült Királyságban készült 1998-ban Chris Tarrant műsorvezetésével, ekkor helyezték le a formátum alapjait, köztük azt, hogy a versenyzőknek 15 kérdésre kell válaszolniuk, illetve hogy a játékosokat a közönség soraiból választják ki. A produkció eredeti címe egyébként Who Wants to Be a Millionaire?, azaz Ki akar milliomos lenni? volt, ami egy Cole Porter-dalból származik a Gazdagok és szerelmesek filmből. Több mint 50 országban tűzték már műsorra, ám a csúcstartó közülük Japán, ahol eddig 33-an tudták elvinni a fődíjat, míg a második helyen Ausztria áll 23 győzelemmel.

A világon legelőször az Egyesült Államokban tudott nyerni egy bizonyos John Carpenter, akinek a neve sokaknak csenghet ismerősen. A férfi 1999-ben játszott a műsorban, és úgy válaszolta meg a 15 kérdést, hogy egy segítséget sem használt fel. Mint ismert, a formátum szabályai szerint a válaszok megfelezése, a közönség megkérdezése, illetve a telefonos segítség jelenthet mankót, ám Carpenter egyikre sem tartott igényt. Legalábbis az utolsó kérdésig, amikor felhívta édesapját, hogy közölje vele, megnyerte az 1 millió dolláros főnyereményt. Erre azóta sem volt példa egyik országban sem.

Egy másik ismert eset a brit változathoz fűződik, amelyben 2001-ben tűnt fel Charles Ingram, aki szintén elvitte az 1 millió fontos nyereményt. Az csak később derült ki, hogy a nézőközönségben helyet foglaló neje köhintéssel segített neki a megfelelő válasz eltalálásában. Visszahallgatva a felvételt ez bizonyítást is nyert, és rendőrségi ügy lett belőle, aminek következtében a férfi felfüggesztett börtönbüntetést kapott, illetve elkobozták tőle az összeget. A történtekből azóta több film is készült, köztük 2005-ben a Quiz, vagyis Legyen ön is milliomos! – A nagy csalás.

Magyarországra 2000. február 29-én érkezett meg a formátum az RTL-re, és nyolc éven át Vágó István vezette. Hazánkban máig őt tekintik a műfaj atyjának, mivel az ő műsorvezetési stílusa passzolt a leginkább a vetélkedőhöz. Igyekezett a játékosokkal együtt gondolkodni, ráadásul úgy, hogy azzal ne árulja el a helyes választ, hanem elbizonytalanítsa a versenyzőt. A főnyeremény ugyan abban az időben még nem 40, hanem 25 millió forint volt. A juttatások ilyen ütemben nőttek az elsőtől a 15. kérdésig (kiemeltük a fődíjat és garantált nyereményt, amelyet a játékos megkapott, ha az ahhoz a pénzösszeghez tartozó kérdést helyesen megválaszolta, és csak utána rontott, vagy megállt): 1000, 3000, 6000, 12 000, 25 000, 50 000, 100 000, 200 000, 400 000, 800 000, 1 500 000, 3 000 000, 6 000 000, 12 500 000, 25 000 000.

Már 50 millió a főnyeremény

2000 őszén aztán változtak a szabályok, és a garantált nyeremény az ötödik kérdésnél 100 000, a tizediknél 1 500 000, a főnyeremény esetében pedig 40 millió forintra nőtt. Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy az már a Legyen Ön is milliomos! első évadára is igaz volt, hogy az említett összegeket nem összeadták, vagyis ha valaki eljutott az ötödik szakaszkérdésig, ahol 25 ezer forint várta, az azt megelőző helyes válaszokért járó összeget nem adták hozzá, hanem amennyiben jól tippelt, csak 25 ezer forint ütötte a markát, ami az adott válasz eltalálásáért járt. 2009-ben a műsorvezetők terén is változás történt, amikor Fábry Sándor vette át a stafétabotot, két évadon át töltötte be ezt a szerepet – ekkor sztárvendégek játszottak a produkcióban. 2012-ben pedig Friderikusz Sándor ült be a műsorvezetői székbe, szintén két évadon keresztül.

Ezt követően hosszú csend állt be, mivel az addigra már hat szériát megért Legyen Ön is milliomos!-t mint formátumot kényszerpihenőre küldték, hogy a nagy visszatéréskor majd legalább akkora lelkesedéssel fogadják, ahogy anno, a 2000-es évek elején. Legközelebb 2019-ben került képernyőre, akkor már a TV2-n Gundel Takács Gábor vezetésével, és tovább növelték a garantált nyeremények összegét is 100 000-ről 250 000-re, 1 500 000-ről 2 000 000-ra, illetve a fődíjat 40 millióról 50 millióra. Mint ismert, a produkció hétfőtől újra visszatér a TV2-n, ezúttal Palik Lászlóval az élen. A civil játékosok ebben az évadban is 50 millió forintot tehetnek zsebre, amennyiben helyesen válaszolnak a 15 kérdésre. A vetélkedőben viszont több újítás is lesz, például a három segítség mellett a műsorvezetőtől is kaphatnak tanácsot a jelentkezők.

Bár a műsornak az idei lesz már a nyolcadik évada, eddig csak egyetlen magyarnak sikerült bezsebelnie a fődíjat, Cserey Gábornak, aki még a Legyen Ön is milliomos! klasszikusnak mondható, legelső évadában győzedelmeskedett 2006-ban. Az új évad apropóján ugyanakkor úgy döntöttünk, próbára tesszük olvasóink tudását, ezért ugyanazt a kérdéssort állítottuk össze, amellyel Cserey Gábor is szembesült a műsorban. Az alábbiakban letesztelheti, ön meddig jutna a játékban, vagyis az akkori szabályok szerint mekkora pénzösszeget vihetne haza.