Kórházba került Vastag Tamás, szörnyű megpróbáltatásokról vallott a zenész

Október végén került kórházba Vastag Tamás, miután ismét elkapta a koronavírust. A zenészt leterítette a Covid, oxigénhiány lépett fel nála, amiért majdnem lélegeztetőgépre került. Elmondása szerint annyira rosszul volt, hogy már abban is elfáradt, amikor elment a vécére – idézi a Bors Vastag Tamást.

Mint mondta, a Sztárban Sztár All Stars döntője után körülbelül másfél-két héttel kezdődött minden, akkor lett beteg. „Elkaptam a Covidot, ám a szaglásom nem ment el, és az ízeket is éreztem. Viszont azt éreztem, hogy nagyon lázas vagyok, annak ellenére, hogy nem is volt lázam, csak hőemelkedésem. Voltam már többször is beteg a koronavírus miatt, és minden oltásom megvan, ezért először azt hittem, ez csak egy egyszerű megfázás. Ám egyik este lefeküdtem aludni, és éjjel kettő óra környékén arra ébredtem, hogy negyvenfokos lázam van” – mesélte a megpróbáltatásait a zenész.

Elmondta, hogy számtalan praktikát kipróbált, hogy lejjebb vigye a lázát, de egy foknál többel egyszer sem csökkent a testhőmérséklete, ezért felkereste a háziorvosát, aki algopyrininjekciót adott be neki.

Amikor kezdte azt hinni, hogy meg tud gyógyulni, az állapota ismét rosszabbra fordult. nagyon erőtlennek érezte magát, és már abban is elfáradt, hogy elment vécére.

A betegség alatt folyamatosan kórházba kellett mennie, ahol minden alkalommal infúziót kapott. Kiderült, hogy „felülfertőződött tüdőgyulladással”, amire antibiotikumot kapott, és csak azután kezdett javulni az állapota.

Az őzike, az lefekszik egy bokorba, és megvárja, hogy meggyógyul-e a lába, vagy elpusztul

– utalt arra, hogy lelkileg nem viselte meg a betegség. Elmondása szerint csak akkor ijedt meg, amikor 85-ös volt a szaturációja, amiért oxigénre volt szüksége. Tisztában volt azzal, ha ez az érték lejjebb megy, akkor lélegeztetőgépre kerül. „Nem attól féltem, hogy onnan nem kelek fel, hanem magától az altatástól, illetve hogy azalatt esetleg sérülnek dolgaim. Ezt szerencsére megúsztam, de azt mondják, még fél évig is eltarthat, amíg újra a régi lesz a tüdőkapacitásom” – avatott be a részletekbe Vastag Tamás.

A zenész beszélt az oltásokról is. Elmondta, hogy influenza ellen minden évben beoltatja magát, a Covid ellen is így tett korábban, de úgy véli, minden évben megteszi ezentúl, hogy ne kapja el a koronavírust. Hozzátette, tömegben továbbra is érdemes lenne maszkot viselnie mindenkinek, főleg influenza- és Covid-szezon idején.