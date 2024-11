Újabb részletek derültek ki Szabó Zsófi táncpartnere bántalmazásának körülményeiről

Már zsarolás miatt is nyomoz a rendőrség az Andrei Mangrával, a Dancing with the Stars táncosával kapcsolatos esetben. A történet november 15-én egy V. kerületi dulakodással indult, amelyben Andrei Mangra megsérült. Ebből hamar kábítószerügy és késes fenyegetés lett. Az egyelőre biztosnak látszik, hogy a balhé Mangra lakásában robbant ki, ahová két támadó erőszakkal jutott be, és ott zsarolták és bántalmazták őt.