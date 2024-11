Megvan, ki lehet a következő James Bond-film főgonosza?

Minden jel arra mutat, hogy az alkotók hosszas keresgélés után megtalálták végre a 007-es ügynök következő megformálóját, de a főgonosz kilétét továbbra is homály fedi. Egy számítógépes program kiszámolta, hogy kinek lehet a legnagyobb esélye eljátszani a következő szuperellenséget, és az eredményt elnézve egyáltalán nem is tűnne rossz gondolatnak. Sőt, talán még kézenfekvő megoldás is lehetne.