Két énekestől is elbúcsúztak az X-Faktor második élő show-jában

Szombat este az X-Faktor második élő show-jában nyolc előadó állt színpadra, azonban az est végére már csak hatan maradtak versenyben. Az előző héthez hasonlóan a szombati adás is tele volt izgalmas pillanatokkal, a mentorok közötti konfliktusok pedig továbbra sem csitultak.

Az RTL-en futó X-Faktor tizenkettedik évadának második élő show-jában már csak nyolcan küzdöttek a továbbjutásért. Az előző héten négyen búcsúztak a tehetségkutatótól, Tóth Andi versenyzői közül Monika Pike és Kundra Zsombor, míg Majka csapatából Miklós Vivien és Koren számára ért véget az X-Faktor.

Tóth Andi és Majka tehát 1-1 mentorálttal folytathatta a versenyt, az énekesnő Zilincki Nórával, a rapper pedig az Éberkómával. Gáspár Lacinak három mentorálja volt még versenyben: Szabó Bence, Sárközi Roland és Toldi Sándor, Valkusz Milán pedig szintén három előadóval menetelt tovább, az ő csapatát Fehér Krisztián, HENN és Steve Major erősítette.

Fotó: RTL Steve Major és HENN

Ezúttal is székek várták a versenyzőket a színpad mellett, amelyekre az előző adáshoz hasonlóan most is azok ülhettek le, akik legalább három mentor igenjét bezsebelték. Egyenes ágon hárman juthattak tovább, és azok, akik nem kaptak széket, vagy fel kellett állniuk, a veszélyzónába kerültek, és onnantól már csak a nézők szavazataiban bízhattak. A szék nélkül maradt öt versenyzőből hármat juttathattak tovább a nézők.

Az estét Steve Major, Gáspár Laci mentoráltja nyitotta, aki az előző adásban egyenes ágon jutott tovább, és most is azonnal leültették. Szabó Bence, az Éberkóma és Zilincki Nóra esetében is mindegyik mentor azon a véleményen volt, hogy le kell ülniük. Zilincki Nóra a közönség szavazatai alapján Steve helyére ült.

Nem mindig volt nagy az egyetértés

HENN előadása már megosztotta a mentorokat, egyedül Valkusz Milán gondolta, hogy a produkció széket érdemel. Sárközi Roland esetében pedig Tóth Andi mondott ellent mentortársainak, az ő kivételével mindenki úgy gondolta, Sárközinek le kell ülnie, cserébe pedig Zilincki Nóra állt fel. Fehér Krisztiánt is leültették a mentorok, bár Majka nem adott volna széket neki. A nézők szavazatai alapján Sárközi Roland helyét foglalta el.

Az utolsó fellépő Tóth Sándor volt, aki nem kapott széket, mivel csak Gáspár Laci és Valkusz Milán ültette volna le. Egyenes ágon tehát Szabó Bence, Fehér Krisztián és az Éberkóma jutott tovább, a nézők pedig Zilincki Nórát, Toldi Sándort és Sárközi Rolandot mentették meg. A verseny így HENN és Steve Major számára ért véget.