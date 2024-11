Megszólalt Keserű Balázs a Balogh Levente cégétől való távozása után

Ahogy arról beszámoltunk, Keserű Balázs, Az álommeló győztese másfél év után otthagyta Balogh Levente cégét, most új kihívások után néz. A fiatal menedzser elárulta, Baloghgal közösen döntöttek amellett, hogy külön folytatják, hiszen egy nagyon intenzív, feladatokkal teli másfél év van mögöttük, és mindketten úgy látják, itt az ideje, hogy Keserű továbblépjen.

A Blikk megkereste a frissen távozót az elválásról, aki arról beszélt, hogy távozásának igazából nincs különösebb oka, egyszerűen úgy látták jónak, ha ő más elfoglaltság után néz. Az elmúlt másfél évet fantasztikusként értékeli, Baloghtól pedig rengeteget tanult, „már-már baráti viszony” alakult ki közöttük – árulta el. Arra is kitért, hogy büszke rá, hogy nem influenszerként vagy „valami úton-módon más sikert elért” emberként, hanem menedzserként lett az, aki.

Most az életemben vannak olyan változások, amelyek miatt meg kellett hoznunk ezt a döntést. Tehát nem kényszer volt

– nyilatkozta Keserű.

Szót ejtett arról is, hogy most egy kicsit pihenni szeretne, és elintézni a magánügyeit, ugyanis az elmúlt másfél évben erre nem nagyon jutott ideje. Viszont mindenképpen nyitott marad az újdonságra, és tervei szerint saját „dolgokba” is kezd majd. Az viszont egyáltalán nem célja, hogy „celeb” legyen belőle.

„Szívesen benne maradnék a közéletben. Mindig volt bennem egy segítő szándék, ezt otthonról hoztam. Az álommelós egy év alatt is a fizetésből több rászorulót támogattam, valamint több ilyen projektem is volt. Mindig kérdezik, hogy mire ment el a pénz. Részben arra, hogy akik rászorultak, azoknak próbáltam kicsit jobbá tenni az életét, és ez a szándékom most is megvan” – zárta gondolatait Keserű.