Palik László inkább csak megfigyel, Ábel Anitáék milliókat nyertek

Július elején jelentette be a TV2, hogy visszahozzák a képernyőre a Legyen Ön is milliomos! című műveltségi vetélkedőt, méghozzá Palik Lászlóval. A formátum, amely 1998-ban Who wants to be a Millionaire? címmel debütált az Egyesült Királyságban, Magyarországon is nagy múltra tekint vissza: elsőként az RTL tűzte műsorra 2000 februárjában Vágó István vezetésével, aki 8 éven keresztül volt az arca, ennek köszönhetően pedig végérvényesen az ország kvízmesterévé avanzsált. Ugyan 2009-ben és 2010-ben Fábry Sándorral, majd 2012-ben és 2013-ban Friderikusz Sándorral is képernyőre került a vetélkedő, 2019-ben pedig a konkurens TV2-n Gundel Takács Gáborral hozták vissza, Vágó István szerepét senki sem tudta teljes mértékben átvenni – a többség a mai napig a műfaj atyjának számító, 2023-ban elhunyt műsorvezetőhöz köti a Legyen Ön is milliomos!-t.

Bár volt idő, amikor a tudásalapú vetélkedők olyannyira népszerűek voltak, hogy a megtekintésük konkrét családi programnak számított, az utóbbi időben kikoptak a legnagyobb kereskedelmi televíziók programkínálatából. Nem teljesen persze, de valljuk be, hogy például egy Szerencsekerékhez azért nem kell olyan óriási tájékozottság, mint a Legyen Ön is milliomos!-hoz, ami 2013 után jó pár évre eltűnt a képernyőről, és hát egy „celebesített” vetélkedőnek, mint amilyen a Szerencsekerék mai verziója, elsősorban inkább a szórakoztatás a célja. A celebritások használata egyébként is nagy divat lett, a nagyobb nézettség reményében kézről kézre adják őket a kereskedelmi csatornák műsoraiban – feltehetőleg a Palik Lászlóval visszahozott kvízműsor startját is azért tömték tele ismert emberekkel, mert csak így érezték garantáltnak, hogy rögtön az elején beszippant egy nagyobb közönséget.

A csatorna döntése a műsorvezető személyével kapcsolatban sokakban vethetett fel kérdéseket, miután Palik Lászlót akarva-akaratlanul is elsősorban a sporthoz köti az ember. Mikor a TV2 Csoport programigazgatóját próbáltuk faggatni arról, hogy vajon mennyire lehet majd kvízmesterként hiteles, Fischer Gábor annyit mondott:

Palik László is Vitray-tanítvány volt, továbbá a lexikális tudása, műveltsége és olvasottsága ideális jelöltté teszik, de majd a nézők eldöntik, mennyire hiteles ebben a szerepben.

Laky Zsuzsiék egy ötszázason csúsztak el

Húsz perccel este 9 óra után indult a kvízműsor új évada – Palik László megjelent a már ismerős díszlettel ellátott stúdióban, és egy rövid, kissé talán teátrális felvezető után azonnal el is indította az első kört, amelyben Laky Zsuzsanna és Dietz Gusztáv igyekezett helyes választ adni a feltett kérdésekre. A szabályok annyiban változtak, bár a játékosok ezúttal is csak három segítséget vehettek igénybe, ám a korábbról már ismert mankók közé negyedikként bekerült egy olyan lehetőség is, hogy ha úgy gondolják, Palik Lászlótól is kaphatnak tippet, de akkor egy másik segítségről le kell mondaniuk.

A kérdések első körben nem tűntek annyira bonyolultnak, tudni kellett például, hogy milyen gyümölccsel mérgezte meg hófehérkét a gonosz mostoha a Grimm-mesében, nem ártott, ha az ember tisztában van azzal, mit jelent a poligámia, illetve hogy a debreceni rendezvénycsarnok neve Főnix. Amikor viszont egy kifejezetten sportos kérdés következett, nevezetesen hogy milyen színű a vízilabdacsapatokban a kapus úszósapkája,

Lakyék Palik László segítségét kérték.

Miután a műsorvezető gyakori látogatója a vízilabdameccseknek, a fia ráadásul kapusként is jeleskedett már a medencében, 95 százalékos biztonsággal megadta a helyes választ, ám a döntés felelősségét a játékosokra hárította, akik persze bíztak abban, hogy nem téved.

Végül azon a kérdésen csúsztak el, hogy melyik bankjegyünkön látható II. Rákóczi Ferenc portréja, amire az 5000-est jelölték meg az 500-as helyett. Laky Zsuzsanna és Dietz Gusztáv így nyeremény nélkül távozott.

Palik inkább megfigyel, Ábelék milliókat nyertek

Az első adásba egy második páros is belefért, Ábel Anita és Jaskó Bálint foglalt helyet Palik Lászlóval szemben. A játékuk során ők a maximális három segítséget elhasználva jutottak el végül 5 millió forintig, ahol aztán helyesen döntve megálltak. A felezésen és a telefonos segítségen kívül ők is a műsorvezető tudására hagyatkoztak az egyik kérdésnél – ugyancsak sport tematikában kellett a megfelelő választ eltalálniuk, amikor az volt a kérdés, hogy melyik városban neveztek el utcát Puskás Ferencről. Ábelék egyébként volt, hogy kimatekozták a megfejtést, ami izgalmassá tette a műsort. Palik László viszont azzal ellentétben, ahogy Vágó Istvánnál annak idején megszokhattuk,

nem igazán gondolkodott együtt a játékosokkal, inkább csak figyelte, milyen logika mentén próbálnak haladni.

Épp ezért az még egyelőre nem derült ki, mennyire van otthon a sporton kívüli területeken – két kérdésnél adott csupán extra információt: a debreceni Főnix Csarnokról, illetve A sikoly című képet festő Edvard Munch származásáról. Ez most még nem volt zavaró, hiszen két játékos ült vele szemben, akiknek a diskurzusa kitöltötte a műsoridőt – ám ha lefutnak a sztáros körök, és esetleg civilekkel is láthatunk adásokat, akkor azért több aktivitásra lesz Paliktól is szükség, főleg, ha csak egy ember ül majd vele szemben. Ettől függetlenül egyelőre úgy tűnik, működhet vele a formátum.

(Borítókép: Palik László. Fotó: TV2)