Az egyik legjobb hazai rehabilitációs központban kezelik Molnár Gusztávot

Molnár Gusztáv október elején vonult be egy pécsi rehabilitációs intézetbe, immáron harmadik alkalommal, hogy megküzdjön az alkoholizmusával. Egy ismerőse, aki már többször is találkozott a színésszel egy önsegítő csoportban, most beszámolt arról, hogy Molnár Gusztáv hogy viseli a bezártságot és hogy halad a felépüléssel.

Molnár Gusztáv október elsején vonult be a pécsi rehabilitációs központba egy sporttáskával és néhány szatyornyi személyes holmival. Ekkor egy hivatalos közleményt is kiadott, amiben azt írta, erőt ad neki a sok támogatás, amit kap, továbbá azt üzente a sorstársainak, hogy „soha nem késő segítséget kérni”.

A Borsnak most a színész egy neve elhallgatását kérő ismerőse számolt be arról, hogy Molnár Gusztáv jól viseli a bezártságot a pécsi intézményben, és hogy komolyan koncentrál a felépülésre. Az ismerős már többször is találkozott a színésszel egy önsegítő csoportban, és mint mondta, Molnár Gusztáv olyan, mintha kicserélték volna.

Megjegyezte, hogy a színész nem bánkódik a múlt történései miatt, tele van tervekkel, és nagyon bízik abban, hogy végre egyenesbe jöhet az élete.

„Nekem azt mondta, nem volt más választása, mint az, hogy tanuljon az eddigi hibáiból. Az előző terápiára, Komlóra úgy került, hogy mindent elveszített és teljesen egyedül maradt. Idén szeptember végén pedig úgy érezte, azok a barátságok és kapcsolatok, amiket Komló óta felépített, csak akkor maradnak meg, ha képes elszánni magát, és egy kicsit elvonul, hogy ismét csak a függőségével foglalkozzon” – mesélte az ismerős.

Hozzátette, hogy a színész jól viseli az izolációt, mert nagyon szoros napirend mellett él, és így nem is nagyon maradna ideje mással foglalkozni, és azt is elmondta, hogy van egy lány, akivel Molnár Gusztáv postai úton gyakran vált levelet. Az ismerős azt is elárulta, hogy a színész nyolc másik társával él együtt egy családi házban, akikkel kölcsönösen segítik egymást.

Minden nap vannak foglalkozásaik, amik nagyon sokrétűek. A józanság megtartására és az új életcélok megfogalmazására koncentrálnak. Egyénileg is foglalkoznak Gusztávval, ő pedig most végre biztonságban érzi magát. Azt mondta, a lehető legjobb helyen van, és különleges embereket ismert meg a terápia során

– mondta az ismerős.

„Október végén volt a szülinapja, a társai meglepték egy tortával, sőt, állítólag egy titokzatos csomagot is kapott, ami nagy örömmel töltötte el. Annyit tudok még, hogy a sportban is nagy sikereket ér el a rehabon. Újra foglalkozik harcművészetekkel, minden nap edz, hetente egyszer pedig focimeccse van a többi felépülővel. Kiderült, olyan jó a labdaérzéke, hogy beválasztották egy úgynevezett felépülő válogatottba. Ez nagyon jó érzéssel töltötte el” – tette még hozzá.

A kuka mellől újabb elvonóra

A színész korábban kilenc hónapot töltött elvonón Komlón, hogy egyenesbe jöjjön, ekkor azt mondta, a 2024-es évet arra szerette volna szánni, hogy egzisztenciálisan helyre tegye önmagát, és a fiával is megfelelő viszonyt alakítson ki. Időközben a szerelem is rátalált, de a dolgok egy év után újra rosszabbra fordultak. A színész és kedvese szakítottak, majd augusztusban kertésznek állt.

Ugyancsak nyáron a Blikk hasábjain feltűnt egy cikk és néhány kép, amelyeken a színész a Corvin-negyedben egy kuka mellett alszik az utcán, majd később félig az úttestre lelógva hever a járdán. Molnár Gusztáv fején állítólag ütéstől származó sérülések voltak láthatók, és a beszámolók szerint ittas állapotban volt. Az esettel Balázsék is foglalkoztak a Rádió 1 reggeli műsorában.

A szomorú képek ugyan ébresztőként szolgáltak a színésznek, és önként vonult be a Semmelweis Egyetem Addiktológiai Osztályára, de amint 11 nap után távozott az intézményből, azonnal visszaesett, ezért is döntő jelentőségű számára, hogy harmadik – és elmondása szerint talán utolsó – alkalommal sikerrel járjon.