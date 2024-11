Már napok óta Andrei Mangrától hangos a magyar bulvársajtó. Mint arról beszámoltunk, a táncos dulakodásba keveredett, de a rendőrség már zsarolás ügyében is nyomozásba kezdett amellett, hogy kábítószer-fogyasztás gyanúja miatt is eljárás indult.

Andrei Mangra csütörtökön éjjel egy V. kerületi lakásban keveredett verekedésbe, amelynek következtében súlyos fejsérülést szenvedett. A táncos az eddig rendelkezésre álló információk alapján egy férfival tartózkodott a lakásán, amikor két idegen bejutott, ott megzsarolták és bántalmazták Mangrát. A szóváltást követően tettlegességig fajult a helyzet, még egy kés is előkerült. A rendőrök négy férfit igazoltattak, közülük hármat előállítottak. Ketten könnyebben megsérültek, őket a mentők kórházba vitték.

A rendőrség súlyos testi sértés kísérletének gyanúja miatt indított eljárást, és mivel kábítószer-fogyasztás gyanúja is felmerült, emiatt szintén eljárás indult. A rendőrség egy embert hallgatott ki gyanúsítottként zsarolás bűntett és súlyos testi sértés kísérlete bűntett gyanúja miatt. Emellett az esettel összefüggésben másik két embert kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt ugyancsak gyanúsítottként hallgattak ki. Később Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője megerősítette, hogy a táncos támadóját súlyos bűncselekménnyel vádolták meg, azóta már börtönben is van, letartóztatták. Sajtóhírek szerint a Dancing with the Stars produkció vezetői úgy döntöttek, Andrei Mangrának nincs helye többé a műsorban.

Andrei Mangra más ember, mint amikor napi kapcsolatban álltunk vele. Nem ugyanaz, nem önmaga, és nyilvánvalóan lelki és mentális problémákkal is küzd

– erről beszélt a TV2 kamerái előtt Nagy Gergely Milán, a Telenovella főszerkesztője, akinek köszönhetően a Dancing with the Stars első évadába Mangra közreműködésével szerepeltették Magyarországon Gabriela Spanic-ot.

Valahogyan segíteni próbáltunk neki, és ezen gondolkodtunk, hogy mi módon tudunk, hogy kirángatjuk őt abból az állapotból, amibe került. Én azt gondolom, hogy egy negatív spirál következett be az életébe, amiből egyedül nehéz kiszabadulni

– fogalmazott a főszerkesztő, aki már több éve jól ismeri Mangrát. Hozzátette, hogy szerinte a táncosnak „most leginkább nyugalomra van szüksége”, és bízik abban, hogy hamarosan megnyugszanak a dolgok a körülötte.