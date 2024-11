Mindenről kitálalt a Liam Payne halálával vádolt pincér

Október 16-án, 31 éves korában hunyt el a One Direction egykori énekese, Liam Payne, aki egy Buenos Aires-i hotel erkélyéről zuhant a mélybe. Az énekes még néhány órával a halála előtt a közösségi médiában osztott meg képeket és videókat, a nővére is csak a hírekből értesült a tragédiáról. A rendőrségi jelentés szerint az előadó a kristály nevezetű drog hatása alatt volt, ami egy veszélyes anyag, mivel a fogyasztóját egyrészt rendkívül agresszívvá teheti – ezt tapasztalták a hotel munkatársai is –, másrészt sokkal extrémebben tapasztalhatja meg a mélypontokat és az örömteli pillanatokat. Míg a boncolási jegyzőkönyvben az áll, 25 különböző sérülést találtak a testén, amelyek közül már önmagában a fejét ért ütés elég lett volna a halálához.

Payne tragikus halálát megrendülve vették tudomásul a rajongók, illetve a One Direction tagjai, Niall Horan, Zayn Malik, Harry Styles és Louis Tomlinson, akik egy közös közleményben búcsúztak egykori társuktól. Zayn Malik a hír hallatán az amerikai turnéját is elhalasztotta. Szintén a közösségi oldalán emlékezett meg az énekesről Robbie Williams, aki az X Factorban a zenekar mentora volt, és a műsorból való kiesésük után is tartották egymással a kapcsolatot. A történtek óta újabb részletek láttak napvilágot, köztük, hogy biztonsági kamera rögzítette, ahogy a hotel egyik dolgozója kábítószert ad át az énekesnek, illetve lába kélt a Rolex órájának is.

Mint megírtuk, Payne holttestét közel két héttel ezelőtt szállították haza az Egyesült Királyságba, ám a nyomozás továbbra is folyamatban van, egyelőre három személy ellen emeltek vádat. Egyikükről kiderült, hogy napi szinten volt jelen Payne mellett kíséretként az argentin fővárosban való tartózkodása alatt. Míg egy szállodai alkalmazottat és egy harmadik személyt kábítószer terjesztéséért helyeztek előzetes letartóztatásba. Az ügyészek az öngyilkosság lehetőségét szintén kizárták, közölve, arra sem utal semmi, hogy harmadik fél szándékosan ölte volna meg az előadót. A Daily Mail információi szerint a három vádlott között van Braian Nahuel Paiz is, aki pincérként dolgozik abban az étteremben, a Cabana Las Lilasban, ahol október 2-án az énekes vacsorázott a barátnőjével és két ismerősükkel.

A lap azt írja, a kettejük között kialakult barátság az argentin ügyészek szerint közvetlenül Payne halálához vezetett. Hozzáteszik, a felek legalább háromszor találkozhattak. Még az előbbiekben említett étterem egyik dolgozóját is sikerült megszólaltatniuk, aki kifejtette aggályait Paiz kapcsán.

Braian jó barátom volt. Rendes fickó, sokszor megszállt az otthonomban, de gondjai voltak a kokainnal. Már ki is kapcsolta a telefonját. Azok közül, akik itt dolgoznak, senki nem tudja felvenni vele a kapcsolatot

– fejtette ki.

Együtt drogoztak

Braian Nahuel Paiz az elmúlt hetekben kerülte a nyilvánosságot, viszont a napokban adott egy interjút a Telefe Noticias argentin tévének. Beszámolója szerint Payne elkérte az elérhetőségeit az étteremben, mert drogot akart szerezni valahonnan. Majd aznap este az Instagramon vette fel vele a kapcsolatot egy privát fiókon keresztül, amit álnévvel használt.

Üzeneteket küldött nekem, mert drogozni akart. Szerintem koncertre készülhetett. Egyeztettük a részleteket, és találkoztunk még aznap este

– jegyezte meg.

Paiz az interjúban kiemelte, az előadó még abba a szállodába, a Park Hyatt Palermóba is elhívta őt, ahol akkor megszállt – csak később ment át a CasaSurba, ahol végül meghalt –, és lement érte az előcsarnokba, mivel nem találta a szobáját. Hozzátéve, az énekes megmutatta neki néhány kiadatlan zenéjét, és megittak együtt pár pohár whiskyt. Második találkozásuk október 13-án éjszaka volt, amikor Paiz kijelentése szerint együtt drogoztak. Ő marihuánát szívott, Payne pedig jelentős mennyiségű kokaint fogyasztott – ennek a nyomait találták meg a lakosztályában, miután kiesett az erkélyről. A férfi ugyanakkor továbbra is tagadja, hogy ő adta volna el a szert az énekesnek.

Soha nem vittem neki kábítószert. Vannak olyan üzeneteim, amikben pénzt ajánl fel, mert láthatóan hozzászokott ahhoz, hogy mindenért pénzt kínáljon, de soha nem fogadtam el semmit

– mondta az interjúban, ám az argentin főügyész szerint Paiz szállította le a kokaint Payne-nek a hotelszobájában tett két látogatása alkalmával.

Ahogy a férfi az argentin tévécsatornának kiemelte, amikor október 13-án járt az énekesnél és együtt drogoztak, azt egy intim pillanatként élte meg. Hozzátéve, egyáltalán nem volt vele agresszív, kedves volt, és amikor elment, neki akarta adni az egyik nadrágját és pólóját emlékbe, ám végül otthagyta őket. Paiz később az Instagramon tisztázta, azzal, hogy azt mondta, intim légkörben múlatták együtt az időt, nem állította, hogy szexuális kapcsolat lett volna köztük. A férfi az interjú során megjegyezte, az október 13-i találkozójuk a hajnali órákig nyúlt, majd hazatérve írt egy üzenetet az énekesnek, közölve vele, hogy az egyik legjobb barátja találkozni szeretne vele, mivel nagy rajongója. Payne bele is egyezett, majd október 14-én, két nappal a halála előtt ment el autóval Paiz házához.

Megjelent ott, ahol élek, és félig sikerült még az épületbe is bejutnia. Azt akarta, hogy menjünk vissza a szállodájába, de mondtam neki, hogy nem tehetem, mert dolgoznom kell

– fejtette ki, kiegészítve azzal, hogy Payne végül visszaszállt az autóba és elhajtott, ez volt az utolsó alkalom, amikor látta őt.

Ki Braian Nahuel Paiz?

Az adatok szerint a jelenleg a Cabana Las Lilas étteremben dolgozó Braian Nahuel Paiz Berazateguiban nőtt fel egy munkásnegyedben, ami délre található Argentína fővárosától, Buenos Airestől. Ahogy arról egyik gyerekkori barátja beszámolt, nyolc évvel ezelőtt egy buliban találkoztak, társaságkedvelő embernek ismerte meg őt, aki szeret mulatni és ecstasyt fogyasztani. Mint kiderült, kezdetben nem pincérként dolgozott, hanem fodrászként a filmiparban, az utóbbi időben pedig modellként és színészként próbálta bontogatni a szárnyait, így az éttermi munkát csak a biztos kereset érdekében végzi.

A férfi Payne halálát követően két közös képet osztott meg az énekessel az Instagram-oldalán, amelyhez azt írta, mindig emlékezni fog rá. A bejegyzést ezután ellepték az előadó rajongói által írt kommentek, amelyekben gyilkosnak nevezték őt, így végül ki is kapcsolta a hozzászólási lehetőséget a posztnál. Később egy következő, azóta már letörölt fotóval jelentkezett, amihez azt írta:

Tisztázni fogom a nevem. NEM ÉN VAGYOK A DÍLER.

Braian Nahuel Paiz mellett a két másik vádlott Ezequiel David Pereyra 21 éves szállodai dolgozó, illetve egy milliomos, Payne egyik barátja, Roger Nores. Tekintve, hogy a nyomozás még mindig tart, az csak az elkövetkezendő hetekben derül ki, végül bíróság elé állítják-e őket vagy sem.