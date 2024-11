Menekülnek, és pizzába fojtják bánatukat Trump megválasztása miatt az amerikaiak

Ugyan már hetek teltek el Donald Trump választási győzelme óta, a világ egyik része továbbra sem tudja palástolni csalódottságát az új amerikai elnök kilétével kapcsolatosan. Egyes hírességek sem rejtették véka alá csalódottságuk, köztük a színésznő Eva Longoria pedig az elsők között jelentette be, hogy a republikánusok nyerő embere miatt a jövőben nem szeretne többet az Egyesült Államokban élni, így Spanyolország és Mexikó között fog ingázni a családjával 2025-től. Ezzel egyidőben ráadásul több átlagember is arról posztolt a közösségi médiában, hogy a költözést fontolgatják a választási eredmény miatt.

A szakértők szerint a politikai helyzetből adódó kiábrándultság újabb kivándorlási hullámot indíthat el az államokban, ami nem feltétlenül újkeletű jelenség, hiszen az elmúlt években már sokan tervezgették az emigrációt arra az esetre, ha Trump visszatérne a Fehér Házba.

Alex Ingrim, a Chase Buchanan pénzügyi tanácsadója, aki rendszeresen segíti amerikai klienseit európai letelepedésük megtervezésében, úgy véli, hogy Trump megválasztása miatt most minden eddiginél több amerikai készült fel az esetleges költözésre.

Már a választási kampány alatt sokan elkezdtek vízumokat intézni, pénzügyi tanácsokat kérni, vagy akár helyszíni látogatásokat szervezni más országokba

– mondta Ingrim a Newsweeknek.

Bár a politikai elégedetlenség jelentős motiváció lehet, sokan mégis csak beszélnek a költözésről, a valóságban viszont már nem tudják, vagy merik meglépni azt. A tényleges kivándorláshoz ugyanis általában jóval több kell, mint politikai ok: jobb életminőség, családi kötelékek, a kalandvágy és a stabil munkalehetőségek is fontos tényezők. Ez azonban sokak költöztetőautója elé nem gördít akadályt.

Egy kakaós csiga áráért kóstolhatnak bele Trump ellenzői az olasz életérzésbe

Talán különösebben már senkinek sem kell bemutatni azokat az évről évre a hírekbe kerülő, olasz kistelepüléseken található, erősen felújítandó ingatlanokat, amelyeket különböző kötelezettségvállalások mellett néhány euróért meg lehet vásárolni. Ezek hallatán – a hazánkban is jelentős lakhatási válság miatt – sokan minden egyes alkalommal felkapják a fejüket, hiszen annál jobbat kevesen tudnak elképzelni, minthogy néhány fillérért cserébe a romantizált Olaszországba költözzenek. A lehetőség persze többnyire azok számára igazán kiváló, akik otthonról tudják végezni a munkájukat, emellett pedig egy eurónál azért jóval több pénzük és idejük is van a lelakott régi ingatlanok felújítására....

Fillérek helyett ugyanis végül sokkal inkább több tízezer eurót kénytelenek elkölteni a szerencsések ezekre az épületekre, ami azonban sokszor még így is olcsóbb, mint egy már lakható állapotban lévő ingatlan megvásárlása máshol. Éppen emiatt is lehet igazán kiváló opció az olaszoknál tehetősebb amerikaik számára az a lehetőség, amely most kifejezetten

a választási eredményben csalódottak számára ajánl egy eurós összegért cserébe szardíniai ingatlant.

Legalábbis egy kis szardíniai falu, Ollolai biztosan, amely most azokat szólítja meg, akik tényleg komolyan gondolják a költözést. A település évek óta próbálja új lakókkal benépesíteni a falut, ennek érdekében pedig egyedülálló ajánlatot tett a politikában csalódó amerikaiak számára.

Ollolai polgármestere, Francesco Columbu, közvetlenül az amerikai választások után egy új weboldalt indított, amely kimondottan az Egyesült Államokból érkező érdeklődőket célozza meg. „Kezdjen új életet Európában, egy mesebeli olasz szigeten!” – írja a felhívásban, amely kapcsán a település első embere azt is elárulta, hogy az amerikai állampolgárok most „gyorsított eljárással” juthatnak házhoz, mivel őket tartja a falu újjáélesztésében kulcsfontosságú szereplőknek.

Ollolaiban persze nem csak az egy eurós, erősen felújításra szoruló, régi házaknak és lakásoknak keresnek új gazdát. A településen további két másik ingatlantípus is elérhető a most megcélzott amerikaiak számára: a digitális nomádoknak átmeneti otthont ajánlanak fel, míg a filléres házak mellett vannak olyan teljesen lakható üres ingatlanok is, amelyek 100 ezer eurós (41 millió forintos) árplafonig elérhetők. Ezek nagy része a történelmi városközpontban található, az ígéret szerint pedig az érdeklődők számára online hamarosan részletes fotók és alaprajzok is elérhetők lesznek a különböző ingatlanokról.

Az utazóknak is érdemes észben tartani Ollolai nevét

Ollolai különleges életstílust kínál azok számára, akik el akarnak szakadni a nyüzsgő városi élettől. A hegyvidéki település tiszta levegőjéről, hagyományos agrárkultúrájáról és autentikus olasz életéről híres. Az itt élők megőrizték ősi szokásaikat, például a híres Casu Fiore Sardo sajt készítését. A falu emellett a mai napig számos kulturális eseményt szervez, mint például a februári álarcos karnevált, amelyen kecskeszerű maszkok és ősi rituálék elevenednek meg. Az ősz folyamán rendezett Cortes Apertas fesztiválon pedig helyi borokat, sonkákat és sajtokat kóstolhatnak az érdeklődők. Hiába azonban a pezsgő kultúra, a lakos egyre kevesebb.

Az elmúlt száz évben Ollolai lakossága drasztikusan csökkent, a kezdeti 2250 főről mára mindössze 1150-re esett.

Ezért a helyi vezetés minden eszközt bevet, hogy új lakókat csábítson a faluba, legújabb akciójuk pedig egyelőre meglehetősen népszerű. Az amerikai választások utáni érdeklődés ugyanis hatalmas volt: a polgármester szerint az elmúlt hetekben több mint 38 ezer érdeklődő kereste fel őket, többségében az Egyesült Államokból.

Bár az olasz falusi élet sokak számára csábító lehet, a költözés kihívásokat is rejthet magában. A felújítási költségek, az olasz bürokrácia, valamint a helyi munkalehetőségek korlátozottsága mind olyan tényezők, amelyeket az új lakóknak figyelembe kell venniük. Ugyanakkor Ollolai polgármestere optimista, és úgy véli, hogy az amerikaiak friss energiát, és újra életet hozhatnak a faluba.

Ez az ajánlat azoknak szól, akik valóban új életet akarnak kezdeni egy gyönyörű, békés környezetben. Itt az idő, hogy Ollolai ismét virágzó közösséggé váljon

– mondta Columbu, hozzátéve, hogy Trump győzelme sokak számára indok lehet a távozásra, Ollolai azonban tárt karokkal várja a csalódott amerikaiakat.

Talán éppen ez a világpolitikai esemény lesz az új kezdet, legalábbis a település, és az ide költöző amerikaiak számára biztosan.

(Borítókép: Bosa, Szardínia. Fotó: Ellen van Bodegom / Getty Images Hungary)