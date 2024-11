Először szólalt meg botránya óta Andrei Mangra

A szombat esti Dancing with the Stars előtt exkluzív interjút adott a Tények Plusznak a napokban egyre nagyobb botrányba kerülő Andrei Mangra. A TV2 show-műsorának profi táncosa áldozatként tekint magára, és tagad minden, kábítószer-használattal kapcsolatos vádat is – a kialakult helyzetre való tekintettel a csatorna produceivel mégis úgy döntöttek, hogy távoznia kell a Dancing with the Stars 2024-es évadából.

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, egyre nagyobb a botrány Andrei Mangra, a Dancing with the Stars táncosának dulakodásos esete miatt: a rendőrség már zsarolás ügyében is nyomozásba kezdett amellett, hogy kábítószer-fogyasztás gyanúja miatt is eljárás indult. Andrei Mangra csütörtökön éjjel egy V. kerületi lakásban keveredett verekedésbe, aminek következtében súlyos fejsérülést szenvedett.

A táncos az eddig rendelkezésre álló információk alapján egy férfival tartózkodott a lakásán, amikor két idegen bejutott a lakásba, ott megzsarolták és bántalmazták Mangrát. A szóváltást követően tettlegességig fajult a helyzet, még egy kés is előkerült. A rendőrök négy férfit igazoltattak, közülük hármat előállítottak. Ketten könnyebben megsérültek, őket a mentők kórházba vitték. Andrei Mangra mindeddig nem szólalt meg az üggyel kapcsolatban, a Tények Plusz szombat esti adásában azonban megtörte a csendet, és exkluzív interjút adott a csatornának.

Csütörtök este egy kemény éjszaka volt: otthon voltam, aludtam az ágyamban, és álmomban mintha hallottam volna, hogy cseng a kapucsengő. Nem érdekelt annyira, hisz a belvárosban sok ilyen történik, ez nem volt szokatlan számomra. Aztán hallottam, hogy nagyon erősen megütik az ajtót, majd még erősebb hangot hallottam. Amikor kijöttem a szobámból, láttam, hogy két ember bejön a lakásba

– mesélte Mangra, hozzátéve, hogy a jelenet láttán teljesen lefagyott, nem tudta, mi történik körülötte.

Menekülni próbáltam, elestem, visszahúztak a hajamnál fogva, próbáltak visszarángatni a lakásba, igyekeztem minél hangosabb lenni

– folytatta. A táncos emellett azt is elmondta, hogy tagad minden olyan vádat, ami kábítószer-használattal kapcsolatos. Elmondása szerint a Dancing with the Stars egy olyan műsor, ami rengeteg energiát kivesz az emberből, így még az alkoholfogyasztást sem engedheti meg magának, nemhogy azt, hogy kábítószerhez nyúljon. Az ügyben áldozatként tekint magára, a TV2-vel közösen mégis úgy döntöttek, hogy otthagyja a Dancing with the Stars 2024-es évadát.

(Borítókép: Andrei Mangra. Fotó: TV2)