Tetőfokára hágott a feszültség a Dancing with the Starsban

Véget ért a Dancing with the Stars ötödik élő show-ja, amelynek tematikája az elvarázsolt táncok éjszakája volt. A párok minden korábbinál extravagánsabb produkciókat vittek a parkettre, röpködtek is a tízesek. Andrei Mangra azonban ezen a héten sem tért vissza, a TV2 döntése alapján ugyanis rendőrségi ügye miatt nem folytathatja a versenyt – így Szabó Zsófi ezúttal is Suti Andrással táncolt.

Minden korábbinál drámaibban indult a Dancing with the Stars ötödik élő show-ja: Andrei Mangra élő adásban jelentette be, hogy nem folytatja a TV2 táncos showműsorát. Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, Mangra a Tények Plusznak nyilatkozott először dulakodásos esete óta – a csatornának adott interjújában elmondta, hogy áldozatként tekint magára, és minden kábítószer-használattal kapcsolatos vádat is elutasít. Mindezek ellenére a TV2-vel közösen mégis úgy döntöttek, hogy kiszáll a Dancing with the Stars 2024-es évadából, így Szabó Zsófi szombat este már Suti Andrással táncolt.

Az adás tematikája ezúttal az elvarázsolt táncok éjszakája volt, minden eddiginél látványosabb dekorációk és show-elemek várták a tévénézőket. Ugyancsak a szombati élő show különlegessége volt, hogy mivel már csak hat pár maradt versenyben, így az adás második felében párbajozniuk is kellett a pároknak – de ne szaladjunk ennyire előre. Az adást Mihályfi Luca és Hegyes Berci tangója nyitotta, akiken hatalmas volt a nyomás, előző héten ugyanis övéké volt az első tízpontos produkció. Bár a zsűri elismerően beszélt a tangóról, mégis finom porszemet éreztek a gépezetben, így Hegyeséknek nem sikerült felülmúlniuk az előző heti bravúrjukat: 27 pontot kaptak. Őket követte Tóth Gabi és Papp Máté Bence jive-ja, akik szó szerint felrobbantották a stúdiót.

Tóth Gabi r égi önmaga után vágyakozik

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a Dancing with the Stars zsűrije az eddigi élő show-kban egészen komoly kritikákkal illette a Tóth-Papp párost, amit az énekesnő megelégelt, ezért úgy érezte, itt az idő visszatérni régi önmagához; ahhoz a Tóth Gabihoz, akit nem érdekel, hogy ki mit mond róla. Ez a színpadon is megmutatkozott, Elég volt című saját dalára táncoltak, amivel abszolút hangulatba hozták a stúdiót – Tóth Gabi egy ponton még mikrofont is ragadott és énekelni kezdett.

Ez azonban nem teljesen nyűgözte le a zsűrit, szerintük attól, hogy valami nagyon energikus, még nem feltétlenül nagyon jó – a pontokban ez az álláspont azonban nem köszönt vissza; 25 ponttal hagyhatták el a parkettet. A produkció után Tóth Gabi őszintén nyilatkozott érzéseiről, elmondása szerint elvesztette azt, hogy ki is ő valójában.

Elvesztettem azt, hogy ki vagyok, mit akarok, mit szeretnék. Rengeteg külső nyomás jött az elmúlt években, aminek próbáltam megfelelni. Ennek az lett a vége, hogy széthullott az az erős mag, ami egyszer voltam. Szeretnék újra az a Tóth Gabi lenni, aki ha megosztó is, úgy érzi, tud valamit adni az embereknek. Akár a hangommal, akár a jelenlétemmel. Nekem az a célom, hogy ezt csinálhassam – megfelelni pedig csak egy embernek akarok, a kislányomnak

– fogalmazott Gabi.

Röpködtek a tízesek

A reklám után WhisperTon és Tóth Katica szambája szántotta fel a parkettet. A produkció nem csak tánc-, hanem számos show-elemmel is tele volt, így nem csoda, hogy az influenszer levette a lábáról a zsűrit. Produkciójuk olyannyira jól sikerült, hogy behúzták az idei éved első dupla tízesét is, így 29 ponttal egyből a ranglista élére kerültek – örömük azonban lehetett felhőtlen. Jött ugyanis Törőcsik Franciska és Baranya Dávid, akik olyan csacsacsát táncoltak, ami után tátva maradt a zsűri szája: mindhárom ítész tíz ponttal jutalmazta a produkciót. Így Törőcsik Franciskáék lettek az első páros a Dancing with the Stars idei évadában, akiknek sikerült maximális pontot szerezniük egy táncra.

Kucsera Gábor és Sztana Alexandra jive-ja rövid időre megtörte a sikerszériát – a páros produkciója a zsűri szerint inkább hasonlított hétfő reggeli, mintsem szombat esti táncra –, Szabó Zsófi és Suti András bécsi keringője azonban újfent követelte a tízeseket a zsűritől. Szabó és Suti annak ellenére, hogy csak másodjára táncoltak együtt, lehengerlő látványvilágú táncot lejtettek, ami a pontokban is megmutatkozott – 28 ponttal távozhattak a parkettről.

A párbajokon múlott minden

Az egyéni produkciókkal azonban még nem ért véget a szombati élő show – a versenyzőknek párbajozniuk is kellett. Tóth Gabi és Papp Máté Bence párosa Kucsera Gáborral és Sztana Alexandra duójával szállt szembe, PSY 2012-es slágerére, a Gangnam Style-ra showtáncoltak. Őket követte Mihályfi Luca és Hegyes Berci valamint Szabó Zsófi és Suti András párbaja, míg az est utolsó produkciója Törőcsik Franciska és Baranya Dávid, illetve WhisperTon és Tóth Katica összecsapása volt. A zsűrik ezekna produkciókat már nem egytől tízig pontozták, hanem párbajonként 1-1 pontot adhattak a párbajozók egyikének.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence, WhisperTon és Tóth Katica, valamint Szabó Zsófi és Suti András csont nélkül továbbjutottak a következő adásba, míg Törőcsik Franciskáékat a zsűri mentette meg. Az ötödik élő show utolsó két helyezettje tehát a Kucsera-Sztana és Mihályfi-Hegyes párosok lettek – közülük a nézők végül Mihályfi Lucáékat mentettek meg, így a Dancing with the Starstól Kucsera Gábor és Sztana Alexandra búcsúzott. Jövő héten „páratlan páros” tematikában lépnek majd színpadra a versenyzők.

(Borítókép: A Dancing With The Stars zsűrije. Fotó: TV2)