Sorra hagyják el a hírességek az Egyesült Államokat Trump győzelme miatt

Eva Longoria és Ellen DeGeneres úgy látják, nem éppen szép jövő elé néz az Egyesült Államok, miután Donald Trumpot másodjára is megválasztották elnöknek, így inkább elhagyták az országot. Ezen érzésekkel nincsenek egyedül, mivel rajtuk kívül több híresség is fontolgatja a költözést.

Néhány héttel ezelőtt dőlt el, hogy Kamala Harris vagy Donald Trump kerül-e ki győztesen az amerikai elnökválasztáson. Bár a küzdelmet a közvélemény-kutatások előzetesen kifejezetten szorosnak ítélték meg, utóbbi kissé elhúzott, és 312 elektori szavazattal nyert. A választás éket vert az amerikai hírességek közé is, akik a közösségi felületeiken igyekeztek szavazásra buzdítani a követőiket. Köztük elsőként Taylor Swift, aki a demokraták mellett tette le a voksát, kiállása pedig kisebb tüzet szított a republikánusok között. Még Trump is megszólalt, aki kijelentette, utálja az énekesnőt, és meg fog fizetni ezért. Szintén Harris táborába tartozott többek között Beyoncé, Cardi B, Jennifer Lopez, Billie Eilish és Lady Gaga. Míg Trump győzelmében bízott Elon Musk, Kid Rock, Mel Gibson, Mike Tyson és Rob Schneider.

Végül a republikánusokkal szimpatizáló hírességeknek kedvezett a választás eredménye, amellyel kapcsolatban Hulk Hogan színész-pankrátor kifejtette, itt az idő, hogy az amerikaiak összefogjanak, és arra összpontosítsanak, ami összeköti őket. A Harris oldalán állók viszont összetörtek a hír hallatán. Quentin Tarantino egyenesen azt állította, Amerika 248 év után meghalt, ám más ismert személyek még ennél is messzebb mentek, és kilátásba helyezték, hogy akár el is költöznének az Egyesült Államokból. Mint kiderült, Ellen DeGeneres és Eva Longoria esetében ez valóban meg is történt.

Eva Longoria korábban arról beszélt, ha Donald Trump nyer, az Egyesült Államok egy ijesztő hellyé fog változni, azonban ő már a választás előtt komoly döntést hozott azzal kapcsolatban, hogy az országban maradjon-e vagy sem. Ugyanis nemrég a Marie Claire-nek adott egy interjút, amelyben elárulta, már évek óta Mexikó és Spanyolország között ingázik, miután reményvesztettsége miatt családjával együtt elhagyta az Egyesült Államokat. Mint mondta, ő van olyan kiváltságos helyzetben, hogy ezt megteheti, de ezzel nincs mindenki így.

El tudtam szökni, és elmenni máshova. A legtöbb amerikai nem ilyen szerencsés. Itt ragadnak ebben a disztópikus országban, és szorongok, szomorú vagyok miattuk

– jegyezte meg.

A színésznő egy podcastben kihangsúlyozta, mindig is büszke volt arra, hogy amerikai, így a költözése sem Trump győzelméhez köthető, mivel már a koronavírus-járványt követően elhagyta Amerikát, viszont az exelnök újbóli hatalomra kerülése nem éppen olyan érzésekkel tölti el, hogy fontolgatná a hazatérést. Az említett interjúban azt állította, a hajléktalanok helyzete és a magas adók miatt távozott az Államokból. Elmondása szerint életének amerikai fejezete ezennel véget ért, és nem szeretne többé Los Angelesben élni, mivel a város már nem a régi. Mint ismert, a mexikói származású színésznő spanyol állampolgársággal rendelkezik, és a férje, José Bastón is mexikói, akivel még 2016-ban házasodtak össze. Egy közös gyermekük van, a jelenleg hatéves Santiago. A család még 2023-ban vásárolt egy ingatlant Marbellán, amiben hat hálószoba, hét fürdőszoba, egy benti úszómedence, szauna és edzőterem is van.

Hosszú a lista

A TMZ információi szerint szintén elköltözhetett az Egyesült Államokból Ellen DeGeneres és párja, Portia de Rossi, akivel 2008-ban házasodtak össze. A műsorvezető teljes vállszélességgel kiállt Kamala Harris mellett a kampány során, amit a közösségi felületein sem rejtett véka alá. A választással kapcsolatos legutóbbi bejegyzése még november 1-jén született, azóta nem szólalt meg ebben a témában, amire nyomós oka lehet. A lap úgy tudja, a pár a választás eredményét követően elhagyta Amerikát, és egy új otthonban telepedtek le az angliai Cotswoldsban, ami körülbelül két órára van Londontól. Mint kiemelik, az ingatlant még korábban vásárolták meg, a kaliforniai Montecitóban álló házukat pedig el szeretnék adni.

Eva Longorián és Ellen DeGeneresen kívül más hírességek is kilátásba helyezték az esetleges költözést, köztük Barbra Streisand, aki a The Late Show with Stephen Colbert című talkshowban arról beszélt egy évvel ezelőtt, hogy nem tudna tovább Amerikában élni, ha ismét Trump kerülne az elnöki székbe, így Angliába költözne. A 2016-os választások előtt is hasonló véleményen volt, akkor azt állította, Kanadába vagy Ausztráliába menne. Az énekesnő Cher tavaly ősszel sejtelmesen fogalmazott a brit Guardiannek, kijelentve, ha Trump ismét nyerne, azt talán egy jelnek venné, hogy végre elköltözzön. Azt is megjegyezte, egy transznemű gyermek anyjaként nyugtalanítja a növekvő gyűlölet, amit a transzneműekkel szemben tapasztal, és azt sem tudja, a jövőben milyen intézkedéseket hoznak majd ellenük. 2015-ben egyébként ennél hevesebben reagált, akkor a Twitter-oldalán osztott meg egy posztot, amiben azt állította, ha Trump nyer, a Jupiterre költözik.

Az Egyesült Királyság a legnépszerűbb úti cél

Hasonló érzések kavarogtak Sharon Stone-ban is, aki még nyáron adott interjút a Daily Mailnek, amelyben azt állította, Trump győzelme esetén Európába, pontosabban Olaszországba tenné át a székhelyét. A színésznő kiemelte, ezt látja a megfelelő döntésnek.

Ez az egyik első alkalom az életemben, amikor láthattam, amint valaki gyűlölet és elnyomás által akar elnök lenni

– tette hozzá.

A Barbie című filmnek köszönhetően még nagyobb ismertségre szert tevő America Ferrera a hírek szerint már iskolák után néz az Egyesült Királyságban, Laverne Cox színésznő szintén Európába vagy a Karib-térségbe költözne, míg a már közel három évtizede az Egyesült Államokban élő Minnie Driver színésznő júliusban azt állította, hazaköltözne az Egyesült Királyságba, mivel az országban tapasztalt változás nagyobb reménnyel tölti el. Sophie Turner színésznő is az Egyesült Királyságot venné célba, az esetleges költözését pedig azzal indokolja, hogy a nőknek egyre kevesebb joguk van, illetve megszaporodott a fegyverrel elkövetett erőszak az országban. Ugyan Whoopi Goldberg is tett azzal kapcsolatos kijelentéseket a múltban, hogy az Egyesült Államok nem jó irányba halad, így ideje lenne tovább állni, egyelőre nem helyezte át a székhelyét máshova, ami könnyen változhat.

(Borítókép: Ellen DeGeneres, Eva Longoria és Barbra Streisand. Fotó: Randy Holmes, Jamie McCarthy, Gilbert Carrasquillo / Getty Images)