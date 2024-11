Újra egymásra találtak az Agymenők szereplői

Egy ölelkezős képet osztott meg az Agymenők (The Big Bang Theory) Pennyjét alakító Kaley Cuoco a Sheldont alakító Jim Parsonsszal, akivel New Yorkban futottak össze Parsons előadásán. Az egykori kollégák máig ragaszkodnak egymáshoz, de a sorozat több színésze is jó viszonyt ápol, sőt esetenként közös filmekben is játszanak.