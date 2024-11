„Most mégis mi baj van a férjemmel?” – megszólalt a korábban körözött TV2-s szereplő felesége

Ahogy arról beszámoltunk az Indexen, a TV2 Házasság első látásra című műsorának egyik szereplőjét, Szolnoki Szabolcsot megrontással vádolták és elfogatóparancsot adtak ki ellene, majd később egy interjúban elmondta, hogy már kifizette a büntetését (900 ezer forinot) és valóban hibázott, amikor egy 17 éves lánnyal folytatott szexuális viszonyt – mindezt ellenszolgáltatás fejében.

A műsorban Fecső Judittal házasodott össze, aki most Instagram oldalán védte meg férjét.

Most mégis mi baj van a férjemmel? Hát tisztázta magát

– írta sztoriban.

Később aztán egy hosszabb posztban is fejtegetni kezdte a témát, ahol a nézők és kommentelők reakcióit bírálta. „Az, hogy ti, egyesek mit meg nem engedtek magatoknak, szomorú és bicskanyitogató. Tudnám még fokozni, de inkább nem teszem” – írta azzal kiegészítve, hogy tudta, hogy a média világához nem cska a „szép és jó” tartozik hozzá, de az a „cunamiáradat”, amit napok óta kap, már sok.

Hozzátette, hogy nem fog magyarázkodni, hiszen amit mások gondolnak, az nem az ő problémája. Emellett megköszönte „Szabinak”, hogy tisztázta, hogy még nem hálták el a nászt, bár – mint hozzátette – ehhez sincs senkinek semmi köze. Elmondása szerint rengeteget beszélgettek, többek között a nászéjszakájukon is hajnalig, majd másnap Szentendrén sétálgatva és abbéli reményeinek is hangot adott, melyek szerint nem csak csókolózós jeleneteket vágják be, hanem az „értelmes beszélgetéseiket” is.

Senki ne felejtse el, hogy ez egy showműsor elsősorban

– összegezte a fentieket Fécső Judit.