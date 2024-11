Autóbalesetet szenvedett a Hell Boxing Kings versenyzője

Harmadik adásával jelentkezik november 24-én a Hell Boxing Kings elnevezésű bokszverseny az RTL-en a miskolci DVTK Arénából. A rendezvénysorozaton tíz ország legjobb bokszolói mérkőznek meg egymással hétről hétre négy súlycsoportban, a fődíj pedig kategóriánként 100 ezer dollár, illetve egy WBO- és egy Hell Boxing Kings-öv.

A celeb kategóriában a hölgyek mezőnyében egy cseh–szerb összecsapás várható, az influenszer Denisa Valová mérkőzik meg a tetováló Una Kablarral, aki már az M3-ason járt az edzőjével, amikor hirtelen bevágott eléjük egy autó.

Kablar a hátsó ülésen aludt, a volánnál ülő edzője pedig úgy félrekapta a kormányt, hogy a kocsijuk 360 fokos fordulatot tett, majd nekicsapódott a szalagkorlátnak, és csak 160 méter csúszás után állt meg – szúrta ki a Blikk.

Az autójuk totálkáros lett, de egyiküknek sem esett baja.

A tetováló háta egy kissé meghúzódott, de így is vállalja a vasárnap esti mérkőzést.

A nemzetközi versenyre több mint 14 ezren jelentkeztek, közülük a legjobb 32 bokszoló jutott tovább. A celeb kategóriában ismerős arcokkal is találkozhatunk, mivel a Sztárbox első évadának nyertesei, Brasch Bence, Berki Mazsi és a Molnár Áron helyett induló Istenes Bence is kesztyűt húznak, a műsorvezetők között Gelencsér Tímeát és Szujó Zoltánt tudhatjuk, utóbbi Árpa Attila helyére ugrott be, aki egy forgatás miatt nem tudta vállalni a műsort.

A legutóbbi gálán hordágyon vitték ki a ringből Katona Tibort, Bárdosi Sándort pedig leütötték.