„Pofátlannak érzem, hogy Majka lesavazza Krisztiánt” – forrtak az indulatok az X-Faktorban

Hat versenyző küzdött a nézők szavazataiért szombat este az RTL-en futó X-Faktor tehetségkutató harmadik élő show-jában. Az előző adásokhoz képest jelentős változás volt, hogy az énekesnek már két dallal kellett készülniük, ráadásul a műsor felénél a legkevesebb szavazattal rendelkező előadótól is elbúcsúztak. A biztos továbbjutók számát is lecsökkentették, ugyanis három szék helyett ezúttal csak kettő maradt a versenyzőknek.

Az X-Faktor elején még kifejezetten jó hangulatuk volt a mentoroknak. Könnyítette a feladatukat, hogy az első körben még senkit nem kellett leültetniük a székekre, mivel kizárólag a nézői szavazatok számítottak.

Gáspár Laci mindenkit meglepett a dalválasztásaival

Az estét Gáspár Laci mentoráltja, Toldi Sándor nyitotta meg Marc Anthony Te conozco bien című dalával. Az előző adásban sok kritikát kaptak, amiért mindig lassú dalt választanak, így a pörgős, latin dallam most nagy váltásnak bizonyult. Az előadás szinte minden mentor tetszését elnyerte. Valkusz Milán távolinak érezte Toldi Sándortól ezt a stílust, emellett több virtust várt volna az előadásban. Az első produkció után váratlanul Szépréthy Roland, a X-Faktor social műsorainak házigazdája is felsétált a színpadra. Gáspár Laci nem örült a látogatásnak, túlzásnak nevezte, hogy az influenszer már az élő adásban is megjelent.

Következett Majka versenyzőcsapata, az Éberkóma, akik a C'est la vie című saját dalukkal léptek színpadra. A rapper-műsorvezető arra kérte mentortársait, hogy csatlakozzanak a színpadon az előadáshoz.

Az Éberkóma szenzációs hangulatot teremtett a színpadon, a produkció után még a stúdióban is a csapat nevét skandálták.

A mentorok igazi buli hangulatba jöttek, és csak azt sajnálták, hogy a színpadi jelenlét miatt nem tudtak jobban odafigyelni az előadásra. Az éneklést Gáspár Laci másik mentoráltja, Szabó Bence folytatta, aki szintén egy teljesen új műfajban szeretett volna bizonyítani. Az énekes az EDDA Kölyköd voltam című slágerét énekelte el. A dalválasztást Tóth Andinak és Valkusz Milánnak se nyerte el a tetszését, ugyanis mindketten nagyon távolinak tartották ezt a stílust az énekestől. Szabó Bence után Sárközi Roland, Gáspár Laci harmadik mentoráltja következett Karády Katalin Hiába menekülsz című dalával, ami osztatlan sikert aratott a mentoroknál.

Valkusz Milán, és Tóth Andi mentoráltjai már lényegesen több kritikát kaptak. Fehér Krisztián a Szomszéd nője című saját dallal lépett színpadra, amiben több hamis hangot is találtak. Zilincki Nóra a Queen népszerű slágerét, a Bohemian Rhapsodyt adta elő, ami Gáspár Laci szerint túl nagy falat volt az énekesnek.

Már a műsor közepén kiesett egy versenyző

A vidám perceket nem sokáig élvezhették a mentorok, ugyanis a műsor közepéhez érve, a legkevesebb szavazattal rendelkező versenyző rögtön kiesett.

a nézők döntése alapján Gáspár Laci mentoráltja, Szabó Bence búcsúzott a tehetségkutatótól.

A tavalyi The Voice című műsorból ismert előadónak így csak egy dal bemutatására volt lehetősége. Gáspár Laci csalódottan vette tudomásul a döntést, majd búcsúzásában elmondta, hogy Szabó Bence kiesésével a legnagyobb hang távozott a műsorból. Az eredményhirdetés után a versenyben maradt öt versenyző ismét egy új dallal bizonyíthatott a nézőknek. A jó teljesítményért cserébe ezúttal egy széket is adhattak a mentorok az énekeseknek, ami biztos továbbjutást ért az X-Faktor elődöntőjébe.

Miller Dávidnak is jutott a mentorok vitájából

A biztos továbbjutást érő székek a mentorok hangulatára is rányomta a bélyeget. A második fordulót Sárközi Roland nyitotta Michael Bublé Sway című dalával. Az előadásról összességében Majka, Valkusz Milán és Tóth Andi is jó véleménnyel volt, de széket egyikük sem adott a versenyzőnek, aki ezáltal a veszélyzónába került. Toldi Sándor, az első körhöz hasonlóan ismét egy gyorsabb dalban szerette volna megmutatni magát, így Katona Klári Vigyél el című slágerét hozta. Tóth Andinak nem tetszett a produkció, mivel számára úgy tűnt, hogy Sanyi kényelmetlenül érzi magát az előadásban. A mentorok között hamar vita alakult ki, amikor Valkusz Milán, és Majka szintén negatív véleményt mondott Toldi Sándorról, amivel Gáspár Laci határozottan nem értett egyet.

Az első továbbjutást érő széket Zilincki Nóra szerezte meg Billy Idol Rebel Yell című slágerével, majd Fehér Krisztián produkciójánál ismét kirobbant a vita a mentorok között.

Az előadó a Barbi Baba című saját dalát hozta, amit Tóth Andi kifejezetten unalmasnak tartott, Gáspár Laci pedig úgy érezte, mintha Krisztiánnál minden produkciónál ugyanaz a dal szólna. A véleménnyel Majka is egyetértett, aki szerint rámegy a minőségre, hogy Valkusz Milánék minden héten egy új szerzeménnyel akarnak bejelentkezni. A rapper-műsorvezető úgy látja, hogy Krisztián már annyira népszerű, hogy ha egy kopogás mellé énekelne, akkor is továbbjutna a tehetségkutatóban. Valkusz Milánt arra kérte, hogy fejlesszék a minőséget, és ne elégedjenek meg azzal, hogy a YouTube-on a top előadók között szerepelnek. Fehér Krisztiánnak Tóth Andi, és Majka sem szavazott meg széket, így az énekes szintén a veszélyzónába került.

Majka az X-Faktor egyik műsorvezetőjének is több ponton odaszúrt. A rapper számon kérte Miller Dávidot, hogy miért bólogat más mentorok véleményére, majd azt is megjegyezte, hogy az egyik produkciónál „takarítókat kellett küldeni, úgy csorgott a nyála” a táncoslányok után. Majka az egyik értékelésnél arra is megkérte Millert, hogy „fogja már be a száját”, amit Pápai Joci sem hagyott szó nélkül.

„Pofátlannak érzem, hogy Majka lesavazza Krisztiánt”

Az Éberkóma a Kettesben című saját dalát adta elő, ami csak Valkusz Milánnak nem nyerte el a tetszését. Tóth Andi fiatal, tehetséges, jóképű srácokból álló csapatként jellemezte őket. A ValMar duó tagja gondolatban még mindig azzal volt elfoglalva, hogy Majka milyen élesen bírálta mentoráltját, Fehér Krisztiánt. „Pofátlannak érzem, hogy Majesz lesavazza Krisztiánt” – jegyezte meg értékelésénél Valkusz Milán, aki széket sem adott az Éberkóma csapatának.

Majka csapatának Tóth Andi és Gáspár Laci is bizalmat szavazott, így az Éberkóma, Zilincki Nóra mellett jutott tovább az X-Faktor elődöntőjébe. A mentorok döntése alapján három versenyző – Toldi Sándor, Sárközi Roland, és Fehér Krisztián – került a veszélyzónába. Majka külön kiemelte, hogy a veszélyzónás versenyzők közül Sárközi Rolandot juttatná tovább.

Az adásban egy újabb szavazás zárult, amelyben Toldi Sándor kapta a legkevesebb szavazatot.

A nézők döntése alapján, az X-Faktor harmadik élő show-jában Gáspár Lacinak egy este alatt két mentoraltjától is búcsúznia kellett. Szabó Bence és Toldi Sándor sem versenyezhet tovább a tehetségkutatóban.

Az X-Faktor jövő heti elődöntőjében az Éberkóma, Sárközi Roland, Fehér Krisztián és Zilincki Nóra győzheti meg a nézőket. Az adásban az is kiderül majd, hogy ki lesz a műsor top három énekese, akik a mindent eldöntő fináléba kerülnek.

(Borítókép: Fehér Krisztián. Fotó: RTL)