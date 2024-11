Súlyos baleset érte Galkó Balázst, össze kellett varrni széthasadt arcát

Súlyos balesetet szenvedett Galkó Balázs – írja a Blikk. A színész a közösségi médiában számolt be történtekről: „elestem, széthasadt, összevarrták” – írta a csatolt fotóhoz, melyen összezúzott és összevarrt arccal látható.

A lap megkereste a színészt, aki szűkszavúan nyilatkozott, de hozzátette, hogy néhány nap múlva talán bővebben is tud beszélni a vele történtekről.

„Baleset ért, elestem. Betegségem is van, most nem tudok nagyon beszélni, majd talán néhány nap múlva. […] Nem tűntek el mellőlem a barátok, de már nem győzi senki a segítséget, amit nem is lehet elvárni, s nem is várom el, sőt! Magam akarom megoldani!” – mondta Galkó Balázs.

A színészt már más baleset is érte ebben évben, nyáron egy sámlin ülve gyomlált az albérlete kertjében, amikor a hokedli megrogyott alatta, és mielőtt bármit tehetett volna, elvesztette az egyensúlyát, és a földre zuhant, a keze nekicsapódott egy ágyásszéli betonnak, és azonnal el is tört.

Nem sokkal később azt is elmondta, annak ellenére, hogy dolgozik, továbbra is súlyos anyagi problémái vannak. A 75 éves színész elárulta azt is, hogy korábbi munkahelye csődbe ment, így jelenleg egy könyvelőcégnél vállalt hivatalsegédi munkát, de továbbra is színészi feladatokra vágyik. Hozzátette, hogy 17 és 18 éves gyermekeitől külön él, de jó kapcsolatot ápolnak, és fontosnak érzi, hogy támogassa őket.

Szerintem egyedül is nehéz 120 ezer forintból megélni, főleg ha albérletben él az ember, és másnak is segít belőle. Ez a nyugdíj arra sem elég, hogy az ember meghaljon, egyszerűen lehetetlen megélni belőle

– fejtette ki akkor Galkó Balázs.

Galkó Balázs már 2023 nyarán beszélt arról, hogy a megélhetését havi 120 ezer forintos nyugdíjából próbálja finanszírozni. A színművész szerint megbélyegezték őt azért, mert politikailag nem ért egyet sok döntéssel, „és ennek hangot is adott”. 2002-ben és 2010-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovag- és tisztikeresztjét is megkapta, ezekről 2016-ban tiltakozásul lemondott.