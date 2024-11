Istenes Bence kiütéses győzelmet aratott a Hell Boxing Kings negyeddöntőjében

Harmadik adásával jelentkezett 2024. november 24-én a Hell Boxing Kings elnevezésű bokszverseny az RTL-en, a miskolci DVTK Arénából. A rendezvénysorozaton tíz ország legjobb bokszolói mérkőznek meg egymással hétről hétre négy súlycsoportban, a fődíj pedig kategóriánként 100 ezer dollár, illetve egy WBO- és egy Hell Boxing Kings-öv.

A nemzetközi versenyre több mint 14 ezren jelentkeztek, közülük a legjobb 32 bokszoló jutott tovább. A celeb kategóriában ismerős arcokkal is találkozhattunk, mivel a Sztárbox első évadának nyertesei, Brasch Bence, Berki Mazsi és a Molnár Áron helyett induló Istenes Bence is kesztyűt húzott, a műsorvezetők között Gelencsér Tímeát és Szujó Zoltánt tudhatjuk, utóbbi Árpa Attila helyére ugrott be, aki egy forgatás miatt nem tudta vállalni a műsort. A legutóbbi gálán hordágyon vitték ki a ringből Katona Tibort, Bárdosi Sándort pedig leütötték.

A magyarok a mennybe mentek

A magyarok közül elsőként Kovács Kruzító, a férfi könnyűsúly honi bajnoka lépett szorítóba, ellenfele a bolgár Daniel Asenov volt. Kovács Kokó István, a Magyar Ökölvívó Szövetség elnöke, a műsor kommentátora elmondta, hogy Asenov az egyik legrutinosabb versenyző a Hell Boxing Kings mezőnyében. A párviadalt elképesztő lendülettel, parázs ökölvívással indították a felek.

A második menetben is folytatódott a „mexikói stílusú bunyó”. Záporoztak a találatok, a nézők színvonalas és izgalmas mérkőzésnek lehettek szemtanúi. Kiegyenlített küzdelem után vágtak neki a harmadik menetnek, amiben Kovács Kruzító több szép találatot is bevitt a bolgár bokszolónak. A negyedik menet elején még keményebb ütéseket vitt be a Asenovnak, aki láthatóan elfáradt a mérkőzés végére.

A pontozóbírók a hihetetlenül szoros mérkőzés végén a fiatal magyar tehetséget, Kovács Kruzítót hozták ki győztesnek.

A második magyar érintettségű mérkőzésen Búza Rafael és Marian Onuta lépett a szorítóba. A két versenyző idén már kétszer is összecsapott, Búza Rafael pedig mind a két alkalommal győztesként került ki a párviadalból. Az első menetet simán vitte a kőszegi bokszoló, akinek olimpikon földije Hámori Luca személyen szurkolt a lelátóról. A második menet elején kétszer is rá kellett számolni a román versenyző, Marian Onutára, aki ekkor már azt sem tudta, hogy melyik bolygón van. A második menet végén Búza Rafael ismét bevitt egy brutális találatot, a bíró újból rászámolt Onutára és a teljesen szétesett versenyzőt látva lefújta a mérkőzést, amit a magyar tehetség emiatt technikai K.O.-val nyert meg.

A harmadik összecsapáson a nagyközépsúly kategóriában Mester Soma a görög Nicolaos Kattis-szal lépett a szorítóba. A görög ökölvívó elég jól kezdte a mérkőzést, több tiszta találatot is bevitt Mester Somának, aki az első menet végére már sokkal meggyőzőbb bokszot mutatott be. A második menet kiegyenlített mérkőzést hozott. A harmadik menet görög fölényt mutatott, de a negyedikre rendesen elfáradt Kattis. A pontozóbírók végül Mester Somát hozták ki győztesként.

Ungarische kenőmájas

Kétségtelen, hogy az est legjobban várt mérkőzése a népszerű műsorvezető Istenes Bence és a bosnyák influenszer és gamer, Nermin Rapkic közötti párviadal volt. Az összecsapás előtt úgy tűnt, hogy az először ringbe lépő bosnyák celeb tart Istenestől, aki egyébként életművésznek tartja magát, imádja az új dolgokat és rengeteget edzett.

Vigyázz a májadra Nermin, mert jön az ungarische kenőmájas

– üzente ellenfelének a magyar tartalomgyártók, aki a Live is life című számra vonult be a szorítóba.

Az első menetben Istenes több pontos ütést vitt be, Rapkic pedig pont úgy bokszolt, mintha még sohasem lépett volna a szorítók közé. A második menet a magyar műsorvezető abszolút fölényét hozta, több pontos találatot is bevitt, a bosnyák influenszerre rászámolt a bíró. Istenes Bence technika K.O.-val győzött.

