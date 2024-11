Andrei Mangra a dulakodásos botrányról: Számomra egy horrorfilm volt

Megjelent Andrei Mangra TV2-s interjújának második része is, amelyben a Dancing With The Stars táncosa arról mesélt könnyek között, hogy mi okozza számára a legnagyobb nehézséget a rendőrségi ügye óta, továbbá elmondta, szerepel-e még a tánc a jövőjében.

Újabb részletek derültek ki Andrei Mangra, a Dancing With The Stars táncosának rendőrségi ügyéről. A táncos a könnyeivel küszködve beszélt arról, mennyire félt az ominózus éjszakán, valamint azt is elárulta, tart attól, hogy elveszítheti Szabó Zsófit mint barátját.

A Blikk a Tények Plusz hétfői adásának második részét idézve arról ír, hogy a táncos elmesélte, annyira félt az őt ért támadás után, hogy még aznap összepakolta a holmiját, és két napig egy hotelben szállt meg. Ami azonban megnyugvást jelent számára, hogy táncpartnere, „Szabó Zsófi jó kezekben van”.

Mint arról korábban beszámoltunk, egyre nagyobb a botrány Andrei Mangra, a Dancing with the Stars táncosának dulakodásos esete miatt, a rendőrség amellett, hogy zsarolás ügyében nyomoz, kábítószer-fogyasztás gyanúja miatt is eljárást indított. Andrei Mangra mintegy másfél hete, egy V. kerületi lakásban keveredett verekedésbe, ahol egy férfival tartózkodott. Két idegen bejutott az ingatlanba, ott megzsarolták és bántalmazták Mangrát, aki súlyos fejsérülést szenvedett. A szóváltást követően tettlegességig fajult a helyzet, még egy kés is előkerült. A rendőrök négy férfit igazoltattak, közülük hármat előállítottak. Ketten könnyebben megsérültek, őket a mentők kórházba vitték. Andrei Mangra az említett interjúig nem szólalt meg az ügyről, azonban a szombat esti adásban megtörte a csendet, és exkluzív interjút adott a csatornának.

Az interjúban elmondta, hogy álmából riadt fel a dörömbölésre, és amikor felkelt, hogy megnézze, mi az a zaj, már két idegen férfi volt a lakásában. Arról is beszélt, hogy amikor menekülni próbált, az idegenek a hajánál fogva rángatták vissza a lakásba. A táncos tagad minden olyan vádat, amely kábítószer-használattal kapcsolatos.

Nem volt olyan állapotban lelkileg, hogy táncoljon

Mangra most arról beszélt, hogy a támadás után nem sokkal egyeztetett a műsor szervezőivel, hogy nem táncol a műsor következő adásaiban, mivel – elmondása szerint – sem testileg, sem lelkileg nincs olyan állapotban, hogy el tudja vállalni.

„Nem voltam a sérüléseimmel olyan állapotban, hogy nézők előtt szerepeljek, táncoljak, hiszen ez a sebem még most is elég mély” – mondta a táncos, hozzátéve, hogy két nappal a történtek után szembesült azzal, hogy letelt az idő, és döntenie kell. Szabó Zsófival és a műsor készítőivel közösen jutottak arra, hogy nem folytatja a versenyt. Egyrészt mert fél, másrészt mert másoknak is ez a biztonságos. Andrei Mangra elmondta, hogy számára az egészben az a legnehezebb, hogy a történtek miatt Szabó Zsófit elveszítheti mint barátot.

A lakásban féltem, mondjuk, az utcán nem, meg nem volt időm ezt teljesen átgondolni, hogy pontosan hol félek, csak félek […] Számomra egy horrorfilm volt

– mesélte a táncos, aki hamar összeszedte a maradék dolgait a lakásból, aztán elutazott.

Arról is beszélt, hogy az édesanyja, akit vészhelyzeti kontaktként jelölt meg, nagyon izgult, nem tudta, hogy miről van szó. Majd megjegyezte, hogy profi módon kellett kezelnie kommunikációs szempontból az esetet, hogy a műsorban dolgozók munkáját ne tegye tönkre. A megrázó történet ellenére kijelentette ugyanakkor, hogy „a tánc az élete része marad”, persze tudatában van annak, hogy „nehezebb lesz visszaépíteni”.