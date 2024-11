Miért nőnek magasabbra a gazdagok és híresek gyerekei?

Ahogyan a legtöbb fizikai jellemzőnkről, úgy a testmagasságunkról sem tehetünk, így senki sem választja meg, hogy az átlagnál alacsonyabbnak vagy éppen jóval magasabbnak szülessen. Természetesen a magasságunk alakulásához több dolog is hozzájárulhat, a legtöbbször mégis az őseinket vonjuk felelősségre mindezért, hiszen mindent tőlük örököltünk.

Ennek ellenére nemegyszer szembetűnő, hogy egyes gyerekek jóval magasabbra nőnek a szüleiknél, ez a trend pedig a hírességek és tehetősebb emberek körében még inkább szembetűnő lehet.

Egyre több tudományos bizonyíték utal arra, hogy a család gazdasági helyzete nemcsak a gyermekek iskolázottságát és egészségét, hanem a fizikai fejlődésüket, így a magasságukat is befolyásolja. Egy friss kutatás szerint ráadásul a családi jövedelem a gének után a második legerősebb tényező, amely meghatározza, milyen magasra nő egy gyermek. Ez a kapcsolat arra utal, hogy a jobb anyagi helyzetű családok gyermekei optimálisabb környezetben fejlődhetnek, ami elősegíti, hogy teljes mértékben kihasználják genetikai potenciáljukat. De hogyan és miért befolyásolja a gazdasági helyzet a testmagasságot?

A körülmények többet adnak hozzánk, mint gondolnánk

Az amerikai Albert Einstein Orvostudományi Egyetem kutatói több mint 13 ezer latin-amerikai és spanyol származású amerikai adatainak elemzésével végeztek vizsgálatot, amely során a résztvevők genetikai adataira, magasságára, társadalmi-gazdasági helyzetére és életkörülményeire összpontosítottak. Az eredmények azt mutatták, hogy bár a testmagasság 70-80 százalékát a genetika határozza meg, a fennmaradó 20-30 százalék

olyan környezeti tényezőktől függ, mint a táplálkozás, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, a stressz szintje és az alvási körülmények.

A kutatók kiemelték, hogy a magasabb jövedelmű családok gyermekeinek jobb a hozzáférése a tápanyagokban gazdag ételekhez, rendszeres orvosi ellátáshoz és olyan egyéb erőforrásokhoz, amelyek elősegítik az optimális növekedést. Ezek a tényezők összességében meghatározzák, hogy egy gyermek képes-e elérni a genetikai adottságaiból fakadó maximális magasságot – emeli ki a Daily Mail cikke.

A kutatás kapcsán több híresség családjára is felhívták a figyelmet, amelyek esetében a gyermekek jelentős mértékben túlnőtték szüleiket. Például Gary Barlow, a Take That énekese nemrég egy családi fotót osztott meg, amelyen 24 éves fia látható, aki körülbelül 193 cm magas, míg Barlow mindössze 175 cm.

Hasonló eset áll fenn Donald Trump fiánál, Barron Trumpnál, aki jelenleg több mint 200 cm magas, de Kourtney Kardashian legidősebb fia, Mason is már 180 cm – 14 évesen.

Az egészség a legfontosabb, mégis nagyok a társadalmi különbségek

Ennek egyik legfőbb oka az lehet, hogy a tehetősebb családok gyermekei általában jobb táplálkozási környezetben nőnek fel, ami közvetlenül hat a növekedésre. A megfelelő mennyiségű fehérje, kalcium, vas és egyéb alapvető tápanyagok biztosítják a csontok és izmok egészséges fejlődését. Ezzel szemben az alacsonyabb jövedelmű családoknál gyakoribb a rossz táplálkozás, ami késleltetett növekedéshez vagy alacsonyabb testmagassághoz vezethet. Egy brit kutatás például kimutatta, hogy

az alacsonyabb jövedelmű családok gyermekeinek négyszer nagyobb esélyük van arra, hogy életkorukhoz képest alacsonyabbak legyenek, mint a gazdagabb családokból származó társaik.

A kutatók szerint a magasabb gyermekek nemcsak fizikailag, hanem mentálisan és egészségügyileg is előnyöket élvezhetnek. A magasabb testmagasság összefügghet jobb kognitív képességekkel és erősebb szív- és érrendszeri egészséggel. Ugyanakkor a kutatók arra is figyelmeztetnek, hogy ezek az előnyök hosszú távon elveszhetnek, ha a gyermekek később egészségtelen életmódot folytatnak, például elhízás alakul ki náluk. Az egészséges növekedés tehát nemcsak a gyermekkori táplálkozástól, hanem a felnőttkori szokásoktól is függ.

A testmagasság ráadásul szoros összefüggésben van a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségekkel is. Az alacsonyabb jövedelmű családok gyermekei nem csak a megfelelő táplálkozásban szenvednek hiányt, hanem gyakran kevesebb hozzáférésük van az egészségügyi ellátáshoz, és nagyobb stressznek vannak kitéve. Mindezek a tényezők gátat szabhatnak a növekedésnek.

Így az, hogy egy gyermek milyen magasra nőhet, nem csupán genetikai kérdés, hanem szorosan összefügg azzal, hogy milyen környezetben nevelkedik. A jobb életkörülmények és táplálkozási lehetőségek nemcsak magasabb gyerekeket eredményezhetnek, hanem egészségesebb és sikeresebb felnőtteket is. Emellett ezek az új információk hangsúlyozzák, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek leküzdése nemcsak morális kérdés, hanem hosszú távon a közegészségügyi eredmények javításához is hozzájárulhat.

(Borítókép: Barron, Donald és Melania Trump. Fotó: Tasos Katopodis / Getty Images Hungary)