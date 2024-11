Férjhez ment Szarvas Andrea, Magyarország szépe

Teljesült Szarvas Andrea kívánsága, aki korábban kijelentette, hogy még a kislánya születése előtt szeretné megtartani az esküvőjüket vőlegényével. Kedden közösségi oldalán már feleségként jelentkezett, követőit egy esküvői fotóval is meglepte, amivel hosszú, boldog életet kívánt magának és férjének.

Ahogy arról az Indexen is beszámoltunk, Szarvas Andrea közel másfél hónapja jelentette be, hogy párja, Zsolt az olaszországi nyaralásuk alatt megkérte a kezét. Mint kiderült, a jegygyűrű közel hat hónapig készült a legnagyobb titokban, így hatalmas volt a meglepetés.

„Szeretnénk, ha a születendő babánk már úgy érkezne, hogy férj és feleség vagyunk, ezért úgy döntöttünk, tartunk egy szűk körű ceremóniát, ahol csak a szüleink és a testvérek lesznek jelen” – mesélte az Inspiráló Nők Gálán az egykori szépségkirálynő, aki a nagy esküvőről sem mondott le.

„Biztosan lesz egy nagy lagzi is, ahol a tágabb család, a baráti kör is jelen lesz, akikkel együtt bulizhatunk egy nagyot, és akkor már velünk lehet a gyermekünk is. Meglátjuk, hogy a szülés után hogy leszek, mennyire tudom visszanyerni a formámat, mert azért szeretnék jól mutatni a menyasszonyi ruhában. Jövő nyáron vagy utána biztosan megtartjuk” – mondta a volt szépségkirálynő.

A 2018-as Miss World Hungary győztese eljegyzése után nem sokkal közösségi oldalán osztotta meg az örömhírt: vőlegényével kisbabát várnak. A leendő szülők partijuk alatt nemrég azt is megtudták a babáról, hogy kislány lesz.

Én legbelül végig kislányt éreztem, de mindenki annyira kisfiút mondott, hogy már én is elhittem. Végül aztán csak nekem lett igazam. Mivel elég csajos nő vagyok, örülök, hogy ezeket a dolgokat meg tudom majd a kislányommal osztani

– nyilatkozta akkor.

„Férj és feleség” – írta kedden közösségi oldalán Szarvas Andrea, és mellékelt egy, a nagy napról készült fotót is.

Egy biztos, ez ÖRÖKRE szól. A legjobb dolog, ami történhetett velünk, hogy MI egymásra találtunk! Hosszú, boldog életet kívánok magunknak, Szerelmem!

– írta az egykori szépségkirálynő.