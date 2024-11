Luke Evans beismerte, „szörnyű szorongása” van a teste miatt

Luke Evans walesi színész elárulta, hogy „szörnyű szorongása” van a testével kapcsolatos bizonytalanságok miatt – írja szerdai cikkében a BBC a híresség How To Fail With Elizabeth Day podcastben adott interjújára hivatkozva. A 45 éves hollywoodi sztár többek között a Halálos iramban, A hobbit, valamint Az ismeretlen Drakula-filmekben játszott szerepeiről ismert, de az élőszereplős A szépség és a szörnyetegben, valamint a Midway-ben is láthatták színészi munkáját a filmrajongók.

„Ránézek az arcomra – az a szörnyű az én szakmámban, hogy az embernek csak az jut folyamatosan eszébe, hogy évtizedekig filmezett, amikor még egy ránc sem volt az arcán, és egyetlen ősz borosta sem, miközben most már minden borostám ősz” – fogalmazott a filmsztár. „Nézem magam a tükörben, és csak azt mondom: »nem nézel ki elég jól«, vagy, hogy »ezt hagyod elengedni«” – mondta, hozzátéve, amikor „néha még mindig elmegyek az edzőterembe, nagyon szorongok”.

Meg kellett tanulnom, hogy kedvesebb legyek magammal, de borzasztóan aggódom amiatt, hogy fizikailag elég jónak érezzem magam

– árulta el problémáit Luke Evans, hozzátéve, hogy „ennek egy része nem teljesen rossz, azt hiszem, ad egy kicsit, amiért érdemes küzdeni, de nyomasztó tud lenni”.

Kijelentette, hogy még mindig kényelmetlenül érzi magát, ha megmutatja a fizikumát. „Nemrég egy strandon voltam, és nem akartam levenni a pólómat” – emlékezett, majd úgy fogalmazott, hogy „bármennyire is keménynek tűnök, nagyon is érzékeny vagyok”.

Csak a munkája miatt aggasztja, egyébként elengedné

A színész a walesi Pontypoolban született, karrierjét a színpadon kezdte a londoni West End színházban, ahol számos produkcióban szerepelt, mint például a Rent, a Miss Saigon és a Piaf. Szerepelt többek között A titánok harca, a Halhatatlanok, valamint A három testőr című filmekben, azonban az áttörés valójában csak 2010 után következett el.

Nemrégiben arról beszélt, hogy Jehova tanújaként homoszexuálisként nőtt fel, és továbbra is egyike azon kevés színésznek, akit ennek ellenére Hollywoodban hetero főszereplőként és akcióhősként castingolnak. Leszögezte, hogy ha nem színész lenne, akkor „valószínűleg mindent elengedne”. „Az, hogy fitt maradok és egy bizonyos fizikai szinten vagyok, azért van, mert most határozottan a munkámat végzem” – mondta. „Nem törődnék vele annyira, de ez is a munkám része” – tette hozzá.