Friss kutatás készült a Mi vagyunk Azahriah című film alapján a lakosság körében, hogy mire vágyunk most a legjobban, és mik voltak a nagy gyerekkori álmaink.

A Yettel friss, országos reprezentatív kutatásából, amiben 1157 ember vett részt a 16–69 év közötti korosztályokból, kiderült, hogy a legtöbben utazásra, pénzre, karrierre és egy jó hobbira vágynak. A mobilszolgáltató az Azahriah pályájáról és sikeréről készített film apropóján készített kutatásában a jelenlegi és gyerekkori álmokat térképezte fel, és kiderült, hogy minden tizedik húszas éveiben járó fiatal álmodozik hírnévről.

Az álmok és vágyak persze végtelenül sokfélék lehetnek: vannak, akik csendes, harmonikus életet szeretnének, mások a kalandot keresik, a sikert vagy a világ felfedezését. A Mi Vagyunk Azahriah című film Baukó Attila, vagyis Azahriah történetét mutatja be, aki két év alatt robbant be a magyar könnyűzenei életbe. A róla, vele készült mozi 2023 nyarán indul, onnan követjük a főhőst a Puskás Arénába a három kivételesen sikeres koncertig.

A hozzá kapcsolódó kutatásból kiderült, hogy legtöbben utazásra vágynak (48 százalék), ezt követik a vagyoni jellegű kívánságok (41 százalék), és fej fej mellett a munka és a hobbi terén meglévő tervek (28-28 százalék).

Minden tizedik húszas éveiben járó fiatal álmodozik hírnévről.

A legtöbben rövid távon – 1 vagy 2–5 éven belül – tervezik vágyaik megvalósítását, és csak a válaszadók 5 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nincs semmilyen álma, amit szeretne beteljesíteni a jövőben.

Kiskorunkban másra vágytunk

Amikor a gyerekkori álmokat firtatták a felmérésben, kiderült, hogy a karrier és az utazás köszön vissza legerősebben (37 és 35 százalék), és a boldog párkapcsolat (27 százalék). Kiskorban tehát még nem merül fel hangsúlyosan a vagyonszerzés vágya.

Minden tizedik ember úgy érzi, hogy gyerekkori álmait meg tudta valósítani, a válaszadók több mint 50 százaléka pedig azt gondolja, egynél több is megvalósult. Csupán 14 százalékuk vélte úgy, hogy nem valósította meg egyiket sem. A felmérés szerint a magyarok 67 százalékának van olyan régi álma, amit sajnál, hogy nem valósított meg. Legtöbben anyagi okok miatt nem tudták beteljesíteni ezeket, de sokan családi kötelezettségek, korlátok miatt.

Dienes Angéla pszichológus a kutatást úgy kommentálta, fontos, hogy legyenek vágyak, elérendő célok mindenki életében, ezek motiválnak és az is látszik, hogy a különböző életszakaszokban más-más dolgokról álmodozunk. Az adott életszakaszunkhoz, személyiségünkhöz, autentikus érzéseinkhez illeszkedő célokat kell kitűznünk, és el kell gyászolni azokat, amik nem teljesültek be.

Helyettük megfogalmazhatunk egyéb reális, akár kisebb részcélokat, melyek képességeinknek megfelelőek, elérhetőek, és ezáltal tovább inspirálnak minket.

Mások sikertörténetei gyakran inspirációként szolgálhatnak számunkra, emlékeztetve, hogy kitartással a saját álmaink is elérhetővé válhatnak. A kutatásból az is kiderült, hogy a magyarok több mint fele inspirálónak találja mások sikertörténetét, akár a közvetlen környezetünkben történnek, akár hírességekről halljuk. Például Azahriah berobbanása is lehet egy ilyen pozitív példa, hiszen nagyon fiatalon, tudatosan, az online platformokat jól használva ért el óriási sikert. Mindenki képes lehet elérni céljait, megvalósítani vágyait, főleg, ha támogatást is kap akár jó példákon keresztül.