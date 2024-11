A Dawson és a haverok rákbeteg sztárja kemény éven van túl, de hálás érte

James Van Der Beek, aki a hónap elején fedte fel, hogy vastagbélrákot diagnosztizáltak nála, hálaadás napján arról posztolt Instagram-oldalán, hogy mennyire hálás „a testével való új kapcsolatáért” – szúrta ki a Deadline. Van Der Beek csütörtökön posztolt egy képet a családjáról a közösségi oldalon, amelyhez azt írta: „Kemény év volt… és hálás vagyok érte.”

A vastagbélrák a vastagbélben vagy a végbélben alakul ki, és ez a ráktípus a vastagbelet és az emésztést érinti, a férfiaknál az élethosszig tartó kockázat 1 a 23-hoz. A betegség korai változatai nem rákos formaként, úgynevezett polipokként kezdődnek.

Hálás vagyok azért az új irányért, amelyre a rák miatt léptem. Az ajándékért, hogy megtudtam, milyen érzés, amikor a barátaim ennyire mellettem állnak, olyan erősen, amit soha nem tudtam volna kérni, ha nem megyek keresztül ezen

– írta a Dawson és a haverok sztárja.

„Hálás vagyok ezért az új kapcsolatért, amit a testemmel ápolok, és hálás vagyok mindannyiótoknak, akik aggódtok értem, és jókívánságokat küldötök, és imádkoztok értem. Ezek megérkeznek, és segítenek. És hálásabb vagyok, mint valaha, a feleségem emberfeletti képességeinek, aki olyan szinten segít, amiről nem is tudtam, hogy lehetséges. Aki megmutatta nekem, hogy mi a feltétel nélküli szeretet, és az ebből fakadó varázslat” – tette hozzá a színész.

Decemberben Van Der Beek a The Real Full Monty című kétórás különkiadásban fog szerepelni, amelyben Taye Diggs, a Kansas City Chiefs védőjátékosa, Chris Jones és a Dancing with the Stars veterán zsűritagja, Bruno Tonioli is részt vesz, és ahol felhívják a figyelmet a prosztata-, here- és vastagbélrák vizsgálatára és kutatására.

Az év elején aláírt a Sidelined: The QB and Me című film főszerepére, ami a Tubi Originalra készül (az Egyesült Államok legnagyobb ingyenes filmes és tévéstreaminges oldala), és amit Tay Marley The QB Bad Boy and Me című, a Wattpadon megjelent young adult regénye alapján forgatnak. A színész nemrég a Walker egyik epizódjában is feltűnt.