Kamilla királynét parkolópályára kényszerítette a betegsége

Kamilla királyné a brit uralkodó hitveseként legalább akkora jelentőséggel bír a királyi család hivatalos kötelezettségeit illetően, mint a família azon tagjai, akik a ranglétrán feljebb helyezkednek el. Annak ellenére ugyanis, hogy III. Károly feleségeként nem szerepel a trónörökösök között – mivel a Queen Consort címet viseli, ami nem jár semmilyen jogkörrel –, legalább annyit feladatot lát el, mint a nála prominensebb arisztokraták. Az egészsége ugyanakkor parkolópályára küldte az elmúlt hetekben, miután mellkasi fertőzéssel küzdött, így le kellett mondania néhány megjelenését, ami egyáltalán nem megszokott tőle – sőt, aligha volt rá eddig példa, kivéve, amikor elkapta a koronavírust.

Tekintve, hogy a királyi családban ez már a sokadik egészségügyi probléma – miután Sára hercegnét, Katalin hercegnét és III. Károlyt is rákkal diagnosztizálták –, joggal kezdtek aggódni a britek a királynéért az állapota miatt. Bár azt követően, hogy megkapta a diagnózist, a heti elfoglaltságainak búcsút mondott, néhányat igyekezett beleszorítani az idejébe. Orvosai azt tanácsolták, hogy pihenjen eleget, aminek eleget téve a múlt pénteki Royal Variety Show-ra – ami a világ leghosszabb ideje futó szórakoztató műsora, egészen 1912-ig nyúlik vissza – már nem kísérte el III. Károlyt.

Egy bennfentes elmondása szerint csalódott volt, hogy így kellett döntenie, és bocsánatot kért minden érintettől. Úgy tudni, szombatig Londonban maradt, majd egy hétre elutazott a Sandringham birtokra, ahol anno III. Károly is töltötte az idejét, amikor elkezdte a rák elleni kezeléseket.

A hírek szerint ugyanakkor a királyné még mindig küzd a mellkasi fertőzés szövődményeivel. A Daily Mail legalábbis azt írja, hogy a királyné barátai arról számoltak be, ugyan már jobb állapotban van, de továbbra is köhög, amikor éppen beszélni kezd. Emiatt is mondott le némelyik eseményen való részvételről, mivel senkit nem szeretett volna ezzel zavarni. Egy palotabeli bennfentes ugyanakkor kiemelte, nincs ok az aggodalomra. Míg egy forrás arról beszélt, a királyné azt vallja, hogy a munkának folytatódnia kell, így reméli, hogy hamarosan teljes erőbedobással láthat neki a jövőben rá váró teendőkre.

A közelmúltbeli mellkasi fertőzését követően a királyné továbbra is elhúzódó posztvírusos tüneteket tapasztal, aminek következtében az orvosok azt tanácsolták, hogy egy eseményekkel teli mozgalmas hét után Őfelsége az elegendő pihenést helyezze előtérbe

– írta közleményében a Buckingham-palota a hét vége folyamán.

Kamilla királyné tehát továbbra is lábadozik, de a jövőben egyre több hivatalos eseményen teszi majd tiszteletét, feltéve, ha a szűnni nem akaró köhögése valamelyeset enyhül.

Nincs egyedül

Mint ismert, Kamilla királynén kívül másnak is meggyűlt a baja az egészségével a királyi családból, köztük Katalin hercegnének, akinél rákot diagnosztizáltak, illetve szintén ezzel a megbetegedéssel küzd a brit király, III. Károly – egyikük esetében sem lehet tudni, hogy a kór mely fajtájával állnak szemben. Az uralkodó kapcsán egy specialista korábban úgy nyilatkozott, az ő korában a húgyhólyagrák az egyik leggyakoribb kockázat.

A király és Katalin hercegné – továbbá a szintén rákkal küzdő Sára hercegné – nyitottságát igen jól fogadták a szigetország lakói, és nekik köszönhetően sokak kerestek rá az interneten a különböző betegségekre. Holott a királyi családban egyáltalán nem szokás kiteregetni a magánéleti problémákat, amelyeknek részét képezik az egészségükkel kapcsolatos aggályok is. III. Károly és Katalin hercegné kitárulkozása így egyedülálló, és nemigen volt rá eddig példa a família történelmét tekintve.

(Borítókép: Kamilla királyné 2024. október 24-én. Fotó: Victoria Jones / Pool / Getty Images)