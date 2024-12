A világ egyik legnagyobb producere tűnt fel a Dancing with the Stars műsorában

Lezajlott a Dancing with the Stars hatodik élő show-ja, ami a páratlan páros tematikájára épült. A táncosok a saját produkcióikon túl egy extra, háromfős felállásban is bizonyítottak, hogy elnyerjék a zsűri és a közönség tetszését, pontjait, szavazatait. Most is voltak látványos megvalósítások, szórakoztatásra szánt közjátékok, de egy meglepetésvendég is beköszönt.

A nyitótánc után rögtön jött Stohl András és Lékai-Kiss Ramóna, akik felkonferálták a zsűrit – itt külön szó esett arról, hogy Szente Vajk átveszi az Erkel Színház vezetését, ahol új zenés- táncos teátrumot indítanak januártól –, majd a meglepetésvendéget is bemutatták, aki nem más volt, mint az amerikai zenei producer, Desmond Child. A szerző olyan gigaslágerek producere, mint a Bon Jovi Livin' on a Prayer és You Give Love a Bad Name című dalai, Alice Cooper Poison című toplistás száma, a Kisstől az I Was Made for Lovin' You vagy az Aerosmith-től a Crazy.

Bár személyesen nem volt jelen, videón köszöntötte a Dancing with the Stars zsűrijét, táncosait és közönségét, plusz felkonferálta a vasárnapi Megasztárt, ahol az ő dalaiból is hallgathat a nézősereg.

Ezután elkezdődött a verseny, az első páros Tóth Gabi és Papp Máté Bence volt, akik egy quickstep produkciót mutattak be a klasszikus filmek hangulatát idézve, majd lekenyerezték a zsűrit némi popcornnal is. Szente Vajk nyolc pontra értékelte a produkciót. A filmmegidézési élményt emelte ki pozitívumnak és a quickstep öt szabályát részletezte. Elmondása alapján dinamikus energia volt, összhang megvolt, precíz lábmunka nagyjából megvolt, a ruganyosságot és stílus könnyedséget pedig nem értékelte. Ördög Nóra kilenc pontot adott. Szerinte olyan könnyed pattogás kell ehhez a táncstílushoz mintha pezsgőbuborékok lennének az emberek, de ehelyett inkább popcorn szerű pattogást látott. Juronics Tamás, aki nyolc pontot adott úgy vélte jó, bájos produkciót kaptunk, de szerinte sem volt meg a kellő pezsgés, viszont ehettek popcornt, ez a fajta lefizetés pedig működik. A páros összesen 25 pontot szerzett.

Bécsi latin

Másodiknak Mihályfi Luca és Hegyes Berci hozott bécsi keringőt. A páros a tánc fájdalmát szerette volna megmutatni egy másik oldalról. Mihályfi Luca elmondta, hogy a szíve már tört össze korábban, de most csordultig van. Teddy Swims híres Lose Control című dalára táncoltak a biztos érzelmi hatás végett. Juronics Tamás szerint a keringő finomsága és a páros belső tüze ütközött, nem működött egyben. A másik két zsűri annyira nem értett ezzel egyet, hogy Szente Vajk még ki is figurázta Juronicsot, miközben beszélt. A rendező szerint ez inkább volt:

bécsi keringő Bécs latin negyedéből.

Ez a fajta megközelítés neki nagyon tetszett, épp úgy, ahogy Ördög Nórának is. Mindketten tíz pontot adtak, míg Juronics csupán nyolcra értékelte a produkciót, így a páros 28 ponttal zárt.

Harmadiknak WhisperTon és Tóth Katica tangója jött, amit unortodox módon az ACDC Highway to Hell című dalára adtak elő. WhisperTon a héten ünnepelte 23. születésnapját, partnere és a stáb is felköszöntötte. Elmondása szerint régóta küzd megfelelési kényszerrel, ami a műsor miatt visszatért, de folyamatosan foglalkozik önfejlesztéssel és próbálja legyűrni ezt a dolgot. Ördög Nóra szerint a páros gyorsítósávon van sebességtúllépéssel, reméli, hogy a döntőig viszik, annyira jó amit hoznak hétről hétre. Szente Vajk szerint az évad legkiegyensúlyozottabb teljesítménye az övéké, a táncuk végén lévő kitartásért pedig érdemes volt felkelni. A zsűri 30 pontot adott nekik.

Megyeri mennyország

Utánuk Törőcsik Franciska és Baranya Dávid rumbája jött, amit Michael Jackson Give In to Me című dalár adtak elő Glennis Grace feldolgozásában. Szente Vajk szerint szép rumbát láthattunk, de nem volt meg benne az a plusz „Franciska-Dávid dolog”, ami igazán különlegessé tette volna. Ördög Nóra szerint nem jött át a szerelem, amit a történet akart mutatni. Juronics Tamás viccesen megjegyezte a díszletre reagálva, hogy:

Békásmegyeren és Tatabányán nőttem fel, sose gondoltam volna, hogy az a mennyország.

Elmondása szerint kicsit kitett volt játékilag, több lett a tartalmi üzenet, mint várta volna, de technikailag gyönyörű performanszt látott. A produkcióra mindhárom zsűritag 9 pontot adott, így összesen 27 pontot szerzett a páros.

A sort Szabó Zsófi és Suti András zárta egy paso doble tánccal.

A lehengerlő produkció végén nem volt egyértelmű, hogy Suti elesett, vagy betervezett mozdulatot láttunk, de végül kiderült, hogy direkt volt, és a páros tartotta egymást, nehogy megsérüljenek. A közönség tombolt, a zsűri alig jutott szóhoz. Juronics Tamás oda volt a produkcióért, ahogy Ördög Nóra és Szente Vajk is. Technikailag és érzelmileg is profi táncot láthattunk elmondásuk szerint, a végén az eséssel meg mindenkit lenyűgözött a páros. Az est leglehengerlőbb produkciója 30 pontot kapott.

Édeshármas

Ezután érkeztek a „páratlan párosok”, ahol hiába hárman táncolnak, csak a fő páros kap pontot. A nyitó trió Baranya Dávid, Tóth Gabi és Papp Máté Bence voltak, akik chachachát vittek színpadra. Ördög Nóra az est folyamán többször bedobta édeshármas poénját, ami itt még inkább passzolt, mert a díszlet egy cukrászda volt. Véleménye szerint Tóth Gabi kicsit zavarba jött a két partnerrel, de a produkció jó lett. Juronics Tamás szerint édes volt az előadás, de nem volt negédes és cukormázas, Szente Vajk pedig viccesen megjegyezte, hogy popcornt kaptak, de sütit nem, ami kár. Minden zsűri nyolc pontra értékelte a produkciót, így a páros ezúttal 24 pontot szerzett.

A következő trió Mihályfi Luca, Hegyes Berci és Suti András voltak, akik egy szambát adtak elő.

Tengerparti bulijukra Mihályfi Luca viccesen megjegyezte, hogy mindig is arra vágyott, hogy Pamela Anderson lehessen két percre. A produkciót Shakira Loca című dalára adták elő. Szente Vajk szerint a zsűrit lenyűgözte az előadás, tűpontos volt, de mégis könnyed és fesztelen. Ördög Nóra egy picivel „több tequilát” akart volna a koktélba, de poénkodva hozzátette, hogy most már elítéli az édeshármast. Juronics Tamás ezúttal megkapta azt, amit a keringőből hiányolt. Ördög Nóra kivételével mindenki tíz pontot adott, így 29 pontot kapott Mihályfi Lucáék párosa.

Ezután Törőcsik Franciska, Baranya Dávid és Papp Máté Bence tangóját láthatták a nézők. A produkció Juronics Tamásnak nagyon tetszett izgalmasnak vélte, ahol nem egyszerű férfifaló volt Franciska, hanem egy különleges, titokzatos karakter, a trió pedig feltalálta az „hungaro tangót”. Szente Vajk nem bánta, hogy Papp Máté Bence nem néptáncolt eddig, de most jó volt, hogy behozta ezt a vonalat is. Ördög Nóra szerint érdekes volt a körítés, kerek a produkció, de kicsi hiányérzete maradt, így csupán kilenc pontot adott, akárcsak Szente Vajk,

míg Juronics Tamás tíz pontra értékelte a produkciót, ezáltal 28 pontot kapott Törőcsik Franciskáék párosa.

Utolsó előttiként Szabó Zsófi, Suti András és Hegyes Berci salsa táncát láthattuk. Ördög Nóra szerint Szabó Zsófi letarolt mindent, elvitték a földönkívüliek és kicserélték, a napi teljesítménye pedig elképesztő, fergeteges hangulatú produkciókat nyújtottak. Juronics Tamás szerint Szabó Zsófi minden soron átjutna a táncban bemutatott mozgásával, még az okmányirodában is az élre törne. Szente Vajk szerint nagy tanulmányút, hogy a színésznő három táncossal is volt az idei versenyben eddig, és egyre jobb a teljesítménye, ezért „nagy kövér bravó”. Juronics Tamás szerint volt pár technikai baki, pontatlanság ezért csak 9 pont, de Szente Vajk és Ördög Nóra is tíz pontot adott, ezzel együtt 29 pontot kaptak.

WhisperTon, Tóth Katica és vendégpartnerük, Stana Alexandra jive előadása volt a záró hármas, amit a Hungária Casino twistjére adtak elő. Ördög Nóra szerint volt történet, hangulat, remek előadás, míg Juronics Tamást is lenyűgözte az előadás, amit dinamikus, kicsit evidens, de profi produkciónak ítélt. Szente Vajkot kevésbé hengerelte le, csupán kilenc pontot adott a show-ra, de Ördög Nóra és Juronics Tamás tíz-tíz ponttal jutalmazta az előadást, így 29 pontot kaptak.

Ezután érkezett a szavazás lezárása, a biztos továbbjutók között pedig a holtversenyben legtöbb zsűripontot kapó Szabó Zsófi és Suti András, illetve WhisperTon és Tóth Katica párosa jutott az elődöntőbe. Ezután jött a zsűri szavazása, akik mind Mihályfi Lucáék párosát mentették, de Juronics Tamás kiemelte Törőcsik Franciskáékat is. Végül a plusz szavazási kör alapján a közönség Törőcsik Franciskáék párosát juttatta tovább, így a hatodik élő show kiesői Tóth Gabi és Papp Máté Bence.

