A szemetesből túrta ki egy rajongó Azahriah telefonszámláját, és megállás nélkül hívogatta

Azahriah Kadarkai Endrének adott interjút a Klubrádióban, ahová elkísérte az őt képviselő menedzsment társalapítója, Tóth Gergely.

A beszélgetésben szó esett többek között arról, hogy miért érzi hamis szeretetnek, amikor a rajongókkal ölelgetik egymást, mennyire nehéz számára, hogy már szinte sehová sem mehet magában, mert akadnak olyan fanatikus rajongók, akik ha kell, a kukából túrják ki a telefonszámláját, hogy hívogatni tudják, és arról is beszél, miért nem tud már valódi flow-élményt megélni koncertjein.

„A Puskás után elmentünk Erdélybe koncertezni, Csíkszeredán olyat nyomtam, mint még azóta se, soha. Három zene után teljesen felszabadultam, feszegettem a határokat, ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor az ember sokat fut, és átesik a holtponton, utána pedig már a végtelenségig tud futni, ott volt flow-állapotom” – fogalmazott az énekes.

A siker kulcsa

Elmondása szerint a legtöbbször nem jut el erre az állapotra, nem képes felszabadultan zenélni. Nehéz számára megélni a pillanatot, amiben napszemüvege is valamelyest közrejátszik. Amikor az egyik Puskás-koncerten levette, akkor szembesült igazán azzal, hogy hányan is kíváncsiak a zenéjére.

Az adásban szó esik többek közt arról is, hogy vajon miért sikeresebb ő és menedzsmentje, mint sokan mások. Az előadó úgy véli, a megvalósítás iránti elkötelezettségük emeli ki őket, hogy nem csupán jó ötleteik vannak, de tudják is, hogyan lehet ezeket végigvinni.

Ha kirakok egy 15 másodperces loopot, és máris kapom rá a reakciókat, hogy ez jó, akkor az olyan, mintha csináltam volna valamit, pedig nem készült el semmi

– fogalmaz az énekes.

A beszélgetésben azt is körbejárják, hogy milyen visszhangok voltak anno a Toi Toi botrány idején, amikor sokan úgy vélték, hogy ez is csak szándékos hírverés. Akkor az énekes nagyon szerette volna visszairányítani a figyelmet a zenére, ami kihívásnak számított.

Sokszor nehéz konkrét üzeneteket átadni előadóként, erre volt remek példa a Puskás Arénában lévő utolsó koncert is. Nem sokkal a tripla aréna előtt halt meg menedzsmentjük, a Supermanagement egyik munkatársa, Ferich Balázs, az utolsó fellépés utolsó perceit pedig neki címezte. Némileg aggódott is, hogy képmutatásnak tűnik-e a részéről a dolog, de Tóth Gergely megnyugtatta, hogy ez volt a helyes döntés.

„A szombati koncert után karneváli hangulatban mentek el az emberek, a vasárnapi után síri csendben. A színfalak mögött pedig mindenki sírt és ölelgette egymást. Még most is nehéz ezeket a perceket megnézni, benne lesz ez a rész is a koncertfilmben, szerintem átélhető annak is, aki nem volt ott” – tette hozzá.