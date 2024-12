Emléktárgyakat árul a Dawson és a haverok sztárja, hogy fedezni tudja a rákkezelését

James Van Der Beek, akit Magyarországon a Dawson és a haverok című nagy sikernek örvendő tévésorozatból ismerhetünk, pár héttel ezelőtt állt a nyilvánosság elé, hogy bejelentse, már egy éve rákos megbetegedéssel küzd. A színész most egy különleges sportmezt is árul, hogy fizetni tudja a rákkezelését.

James Van Der Beek, a Magyarországon is népszerű Dawson és a haverok sztárja november elején beszélt először nyilvánosan arról, hogy még 2023-ban vastagbélrákot diagnosztizáltak nála. A 47 éves férfi elárulta, családjában soha nem fordult elő rákos megbetegedés, ezen kívül rendszeresen sportolt és egészségesen táplálkozott. Hálaadás napján már arról posztolt a tévésztár, hogy mennyire hálás mindenkinek, aki mellette áll és támogatja, mióta szembesült a súlyos betegséggel.

A színész most úgy döntött, hogy pénzzé teszi az emléktárgyait, hogy fedezni tudja a kezelés költségeit. Az Instagramra feltöltött fotókon Van Der Beek egy Varsity Blues amerikai focicsapat mezében látható. Ez nem egy létező klub, de a Dawson és a haverokban ennek a csapatnak volt a tagja az általa eljátszott karakter, Jonathan Moxon. A színész által dedikált mezek hátulján a filmbéli neve szerepel, de 40 dollárért aláírás nélküli felsőket is lehet vásárolni, amivel nem csak Van Der Beek kezelését lehet támogatni, hanem más rákos megbetegedésben szenvedőket is.

A nettó bevételeim 100 százalékát a rák anyagi terheiből felépülő családok (beleértve a sajátomat is) kapják

– írta az Instagramon a 47 éves tévésztár.

James Van Der Beek legismertebb szerepe a Dawson és a haverok című tévésorozat volt, ezen kívül feltűnt a Horrorra akadva, avagy tudom kit ettél tavaly nyárson paródiában, a Jay és néma Bob visszavág című vígjátékban, vagy olyan tévésorozatokban, mint a Tuti gimi és a Modern család. A színész a betegsége ellenére nem állt le a munkával, a magyar címmel még nem rendelkező Sidelined: The QB and Me filmben ő játssza a főszerepet.