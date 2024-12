A sztárok társkeresője, ahová a trükkös hétköznapi halandók is beszivárogtak

A Raya, az elit randiapp, amely a hírességek és kreatív iparágak krémjének találkozóhelye, egyszerre ígér exkluzív lehetőségeket és rejtélyes belső világot. Mindezt a meghívásos rendszer és a 100 ezres várólista alá is támasztja, egyesek szerint azonban a hétköznapi halandók is kicselezhetik a rendszert, így a legnagyobb híreségekkel is randizhatnak akár. De vajon tényleg olyan különleges a Raya, mint amilyennek hirdetik, vagy csupán a titokzatosság növeli vonzerejét?