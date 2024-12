Újabb versenyző búcsúzott szombaton az RTL tehetségkutatójától. Az X-Faktor negyedik élő show-jában is nagy volt a tét, hiszen három előadó jutott tovább a mindent eldöntő fináléba. Az egyéni produkciók mellett ezúttal sztárfellépők is érkeztek a színpadra. Az AWS Zilincki Nórával, G.w.M Fehér Krisztiánnal, Radics Gigi Sárközi Rolanddal, a Váradi Roma Café pedig az Éberkóma csapatával duettezett. A mentorok között ismét feszültség alakult ki, főként amikor Majka és Tóth Andi is hamisnak nevezte Valkusz Milán énekesét.