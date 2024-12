Közeleg a finálé, a negyedik élő show-jához érkezett vasárnap este a Megasztár, amelyben ezúttal 6 versenyző lépett színpadra a fődíj reményében. Csodás produkciókból nem volt hiány, azonban voltak olyan pillanatok is, amikor könnyek között értékeltek a zsűritagok egy-egy produkció után. Az este első felében egy híres amerikai dalszerző is feltűnt az ítészek padján. Összefoglaló.

Vasárnap este folytatódott a TV2 tehetségkutatója – a Megasztár negyedik élő show-jában ezúttal hatan álltak színpadra a 40 milliós fődíj, egyetemi ösztöndíj, egy Los Angeles-i lemezfelvétel és egy STRAND fesztiválos fellépés reményében.

Az e heti adásnak díszvendége is volt, Desmond Child, a híres amerikai dalszerző is helyet foglalt a zsűri sorában. A negyedik adásban először minden énekes egy olyan dalt adott elő, amelyet ő írt.

A versenyzők ezen a héten is kétszer álltak színpadra: az első körben mindenki egy Desmond Child által írt slágert énekelt. A 12 produkciót követően az első három énekes, akik a legtöbb szavazatot kapták a nézőktől, biztosan továbbjutottak a döntőbe, míg a veszélyzónások az adás végén várhatták a zsűri mentőövét, ami csak egy embert tartott bent a show-ban. Ezen a hétvégén ketten ismét búcsút intettek a Megasztárnak, valamint kialakult a legjobb négy mezőnye.

Egy dalszerző, hat énekes, szuper nyitás

A műsort Gudics Máté kezdte, Bon Jovi Livin' on prayer című dalát énekelte. Az értékelést Desmond Child kezdte, aki szerint egy rockos és egy szuper nyitás volt, az öt ítész pedig egyhangúlag egyetértett vele. A folytatásban Balogh Rebeka Valéria lépett a színpadra, aki Ava Max Kings & Queens című dalát adta elő. Az amerikai dalszerző szerint jó volt, azonban Papp Szabi nem bókolt, állítása szerint Rebeka a produkció végére megérkezett, azonban a hangjában bizonytalanságot és hamisságot észlelt.

Dénes Dávid Ricky Martin Livin' la vida loca című slágerét énekelte, a zsűri jó véleménnyel volt, ugyanis Papp Szabi szerint ilyen emberek kellenek ebbe a műsorba, míg Rúzsa Magdi egy született tehetséget látott Dávidban. Bánsági Petronella Alice Cooper Poison című slágerével állt színpadra, Desmond Child elmondta, hogy először hallotta ezt a dalt női előadótól, nagyon nehéz ezt a dalt elénekelni, de megugrotta, Caramel szerint ritka hangja van, de jól áll neki. Rúzsa Magdi szerint ez volt Bánsági Petronella eddigi legjobb produkciója.

Orbán Rudolf a Kisstől az I was made for lovin' you című dalt hozta egy másfajta feldolgozásban, amelyet az amerikai dalszerző pozitívan értékelt. Elmondta, hogy ez volt az első sláger, amelyet írt 25 évesen. Hozzátette, hogy egy új életre keltette ezt a dalt. Marsalkó Dávid szerint nem volt tökéletes éneklés, azonban összességében megnyerő volt, Papp Szabi szerint ez a dal egy kihívás volt, amelyet nem tudott megugrani.

Az első kört Tóth Abigél zárta, aki az Aerosmith Crazy című slágerét énekelte. Desmond Child szerint jó volt hallgatni ezt a produkciót, míg Tóth Abigélt Dua Lipához hasonlította. Rúzsa Magdi egy jól összerakott előadást látott, Marics Peti makulátlannak látta a fiatal énekesnőt.

Drámai pillanatok a folytatásban

A második kört Bánsági Petronella nyitotta, aki Sara Bareilles She Used to Be Mine című dalát énekelte. Rúzsa Magdi egy főnixmadárhoz hasonlította, Marsalkó Dávidnak viszont kevésbé jött át a produkció. Dénes Dávid ezúttal egy saját dallal érkezett, aki a dalt megelőző kisfilmben elmondta, hogy egy hatalmas lehetőségként tekint arra, hogy ezt előadhatta.

Őrült vagy!

– fogalmazott Papp Szabi, aki az értékelésében hozzátette, hogy ez egy művészet volt.

A folytatásban Tóth Abigél Cserháti Zsuzsa Egy elfelejtett dal című slágerét énekelte el. A produkciót Marics Peti megkönnyezte, az ítészek pedig egyhangúlag úgy érezték, hogy Abigél megérkezett színpadra: minden, amit eddig hiányoltak Abigél előadásaiból, az most megvolt.

Orbán Rudolf Labrinth Jealous című számát adta elő, Marics Petinek pedig újból könnybe lábadt a szeme, ugyanis szerinte nagyot énekelt. Caramel egyetértett abban, hogy ez a produkció szintlépés volt számára.

Gudics Máté Myles Smith Stargazing című dalával folytatta a show-t.

Mindig várom, hogy te gyere!

– mondta Marsalkó Dávid. Marics Peti szerint ennek a dalnak van egy üzenete, amelyet tökéletesen elmesélt.

A műsort Balogh Rebeka Valéria a Másfél hete és a Székelykapu dalok mashupjával zárta, akit Rúzsa Magdi az est csúcspontjaként értékelt. Marsalkó Dávid szerint amikor Rebeka magyarul énekel, úgy érzi, hogy mindig közelebb kerül hozzá, Marics Peti szerint lelke volt a produkciónak.

Kialakult a döntős mezőny, ketten búcsúztak a műsortól

A nézők szavazata alapján Balogh Rebeka Valéria, Gudics Máté és Orbán Rudolf jutott tovább egyenes ágon a döntőbe, míg a veszélyzónában Bánsági Petronella, Dénes Dávid és Tóth Abigél izgult, hogy vajon ki lesz az a szerencsés, aki folytathatja a versenyt és a döntőben küzdhet a fődíjért.

Az addigi szavazatokat törölték, és egy új voksolás vette kezdetét. A nézői szavazatok alapján a legkevesebb voksot végül Bánsági Petronella kapta, így számára véget ért a Megasztár.

A zsűritagok egy hosszas érvelést követően végül Tóth Abigélt mentették meg a kieséstől, így Petronella mellett Dénes Dávid búcsúzott az elődöntőben.

Érkezik a döntő

A Megasztár hetedik évadának döntőjébe jutott négy versenyző – Balogh Rebeka Valéria, Gudics Máté, Orbán Rudi és Tóth Abigél – a jövő héten már a 40 millió forintos fődíjért énekel a Megasztár színpadán, vasárnap pedig kiderül, hogy a négy döntős közül ki az, aki mindent visz.