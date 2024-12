Vitte a novembert a TV2, megjelentek a legfrissebb nézettségi adatok

Látványos sikert hozott az év 11. hónapja a TV2-nek és a TV2 Csoportnak, a novemberi jelentős előny hozzájárult ahhoz, hogy az év eddig eltelt időszakát vizsgálva is a legnézettebb csatorna és csatornaportfólió legyen a nézők körében. Eddigi egyik legsikeresebb évadával búcsúzott a Séfek séfe, szárnyalnak az új műsorok: a Házasság első látásra új évada és a Legyen Ön is milliomos! Palik Lászlóval.

Teljes napon és főműsoridőben is mindhárom kiemelt korcsoportban (A18–59, A18–49, A4+) nyert novemberben a főcsatornák és a csatornacsoportok vonatkozásában is (TV2 vs. RTL, illetve TV2 Csoport vs. RTL Magyarország). Mindemellett éves szinten is visszavette a vezetést főműsoridőben a 18–59 évesek és a 18–49 évesek tekintetében is, így már

a teljes évet nézve is mindhárom kiemelt korcsoportban piacvezető teljes napon és főműsoridőben is.

Novemberben véget ért a Séfek séfe 6. évada, amely a fő kereskedelmi korcsoportban és a teljes lakosság körében is az eddigi legnézettebb évadnak bizonyult. A gasztroreality idősávja legnézettebb műsora volt mindhárom kiemelt korcsoportban, és évadátlagban messze meghaladta a konkurens eredményét az azonos idősávban.

A Séfek séfét november 18-án a Házasság első látásra vadonatúj évada váltotta, amely a tavaszi siker után az őszi tévés főszezonban is bizonyította népszerűségét a tévénézők körében. A tudományt is segítségül hívó párkereső reality magabiztosan, hatalmas különbséggel lett idősávja legnézettebb műsora novemberben mindhárom kiemelt korcsoportban. A műsor átlagos nézőszáma meghaladja a 866 ezer főt, amihez 21,7 százalékos közönségarány párosult a teljes lakosság körében. Mindemellett a fő kereskedelmi korcsoportban is közel minden 5. tévénéző választotta a műsort esti kikapcsolódásnak (SHR: 19,9 százalék) novemberben.

Novemberben visszatért Magyarország egyik legikonikusabb vetélkedője, a Legyen Ön is milliomos! is a TV2 képernyőjére. A legendás kvízműsor már az első héten elsöprő sikert aratott, amikor celebpárok bizonyíthatták tudásukat és rátermettségüket Palik Lászlónak és a tévénézőknek is. Ezt követően már civil játékosokkal folytatódott az évad, azonban a sikeréből mit sem veszített a műsor. A Legyen Ön is milliomos! átlagos nézőszáma 720 ezer fő volt novemberben, amihez 22,8 százalékos nézői részesedés párosult a teljes lakosság körében. A kvízműsor eddig adásba került minden egyes epizódja jelentős fölénnyel lett idősávja legnézettebb műsora novemberben mindhárom kiemelt korcsoportban.

A hétvégi nagyszabású show-műsorok közül a Megasztár novemberben idősávja legnézettebb műsora volt, és évadátlagban is nyeri az idősávját mindhárom kiemelt korcsoportban.

Szombatonként novemberben is a Dancing with the Stars elképesztő produkciói teszik színessé a TV2 műsorkínálatát, és az 5. évad átlagosan továbbra is idősávja legnézettebb műsora a teljes lakosság körében.

Esti infotainment műsorok: a főműsoridős Tények a teljes lakosság körében volt idősávja legnézettebb műsora, a Tények Plusz pedig a fő kereskedelmi célcsoportban (A18–59) és a teljes lakosság körében is nyerte az idősávját novemberben.

Reggeli magazinműsorok: a Mokka és Mokkacino toronymagasan idősávjuk legnézettebb műsorai havi és éves szinten is mindhárom kiemelt korcsoportban.

Kábelportfólió: a Mozi+ volt a legnézettebb kábelcsatorna novemberben a 18–59 évesek és a 18–49 évesek körében is teljes napon és főműsoridőben egyaránt.