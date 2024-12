Meghalt Eminem szeretve gyűlölt édesanyja

Életének 70. évében meghalt Eminem édesanyja, Debbie Nelson, aki előrehaladott tüdőrákkal küzdött. A DailyMail információi szerint a rapper anyja hétfő este a Missouri állambeli St. Josephben vesztette életét.

Eminem – valódi nevén Marshall Mathers – és édesanyja nem ápoltak jó viszonyt, amióta a rapper több mint 25 évvel beroppant a rapszakmába: viharos kapcsolatuk még az 1999-es The Slim Shady LP My Name Is című számában az édesanyjára tett utalások miatt vezetett végül jogi csatározásokhoz. Az utóbbi években azonban igyekeztek helyrehozni a kapcsolatukat. Nelson 2022-ben például gratulált fiának, amiért bekerült a Rock & Roll Hall of Fame hírességei közé.

Eminem’s mom has reportedly passed away 💔 pic.twitter.com/UZgiG9rv4X — Antwon From Wyoming (@9amtheunderdog) December 3, 2024

Az Eminem édesanyjának halálos betegségéről szóló hírek idén szeptemberben láttak napvilágot, de már akkor is arról cikkeztek, hogy onkológián fekszik és nem jók a kilátásai. A celebvilág hírei szerint Eminem ugyan anyagilag támogatta beteg édesanyját, de évek óta nem tartotta sem vele, sem többi Missouri állambeli családtagjával a kapcsolatot.

A rapperként hatalmas hírnévre szert tevő Eminem gyerekkora viszontagságokkal teli volt, mindössze 18 hónapos korában édesapja elhagyta a családot, onnantól kezdve édesanyja egyedül nevelte. A rendkívül szerény körülmények között nevelkedő Mathers még mindig csak 11 éves volt, amikor nagybátyja megismertette vele a rapzenét, azonban csak pár évvel később kezdett el komolyabban érdeklődni az zenei stílus iránt.

Eminemet beperelte az anyja

A rapper a My Name Is című dalában azt állította, hogy az anyja „több drogot használt”, mint ő maga. Debbie Nelson erre válaszul 11 millió dollárra perelte be fiát becsületsértésért. A rapper és lemezproducer ügyvédje ezután közleményt adott ki, amelyben azt írták, hogy az ügy „a páros közötti, egész életen át tartó feszült kapcsolat eredménye”. A per végül abban csúcsosodott ki, hogy Debbie Nelson 25 ezer dollárt kapott, amelynek nagy része az ügyvédjét illette.

Eminem a 2002-es 8 mérföld című életrajzi elemekkel ihletett dráma főszereplője volt, amelyben megjelent a közte és az édesanyja közötti feszült viszony is.

Egy 2008-as interjúban Debbie Nelson arról beszélt, hogy szeretné már félretenni a nézeteltéréseiket. „Soha nem mondok le a gyerekeimről. Mindenki számára van remény. Alapvetően csak le kell nyelni a büszkeséget. Ez olyan, mint egy beváltott csekk. Vége van, vége van. Tovább kell lépned ” – mondta.

A rapper végül a 2013-ban kiadott Headlights című dalban kért bocsánatot az édesanyjától

Fejjel előre mentem, nem gondolva arra, hogy kinek ártottam azzal, amit mondtam. És dühös vagyok, hogy nem volt alkalmam megköszönni, hogy az anyukám és az apukám voltál/Szóval anya, kérlek fogadd el ezt a tiszteletadásként

– szólt a dalról.

(Borítókép: Debbie Nelson 2005. szeptemberében. Fotó: Mark Weiss / Getty Images)