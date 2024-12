Harvey Weinsteint sürgősen kórházba kellett szállítani

Az Independent információi szerint a 72 éves producert sürgősen kórházba kellett szállítani a „riasztó” vérvizsgálati eredményei láttán. Weinstein, aki jelenleg Rikers Island börtönében tölti napjait, többször panaszkodott afelől, hogy nem részesül megfelelő egészségügyi ellátásban, amiért nemrég pert is indított.

Harvey Weinsteint a megfelelő orvosi ellátás hiánya és a siralmas, illetve embertelen körülmények miatt, amit Rikers Islanden kell átélnie, a Bellevue Kórházba szállították sürgősségi ellátásra a riasztó vérvizsgálati eredményeit követően, mivel azonnali orvosi ellátásra van szüksége

– idézi a lap Imran H. Ansarit, Weinstein ügyvédjét.

A jogi képviselő azt is elmondta, hogy „várhatóan addig marad ott, amíg állapota stabilizálódik. Az ellátástól való megfosztás nem csupán orvosi műhiba, hanem alkotmányos jogainak megsértése.”

Botrány botrány hátán

A #MeToo kampány kirobbanása óta Harvey Weinstein körül nem csillapodnak a kedélyek. A producer, aki egykor olyan filmekkel dolgozott, mint a Ponyvaregény vagy a New York bandái, mára leginkább egészségi állapotával és sorra érkező szexuális zaklatási ügyeivel tűnik fel a hírekben. Az eddigi ítéletek és vádak alapján – bár magát ártatlannak vallotta – határozatlan ideig börtönben marad rekreációs kórházi napjait leszámítva.

A producer még múlt héten nyújtott be panaszt a bíróságon,

mivel elmondása szerint a Rikers Island börtönkomplexum egészségügyi és higiéniai szempontból sem teljesíti azokat az alapelvárásokat, amelyekre szükség volna – az intézetet 2027-ben a tervek szerint be is zárták volna, de a város ezt elhalasztotta. A jogi panaszban külön részt képez, hogy az exfilmesnek a leukémia mellett cukorbetegsége is van.

Közben az ellene indított perek hada sem hagy alább. Van, hogy ejtenek egy vádat, vagy fellebbezéskor teret adnak Weinstein csapatának, máskor egymásnak adják a kilincset a tanúk, akik vallani akarnak ellene. A producer jelenleg perújításra vár New Yorkban szexuális zaklatás és erőszak ügyében.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenesen hívható (H., K., Cs., P. 18:00–22:00, K. 8:00–12:00, Sze. 12:00–14:00) a 06-80-505-101-es telefonszámon. További információ az egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.