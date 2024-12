Idén is óriásit kaszál Mariah Carey a karácsonyi dalával

Beköszöntött a december, vagyis a kassza csilingelni kezdett a Carey-házban. És persze hogy az All I Want for Christmas Is You miatt, amely még mindig tarol a hallgatottsági listákon, hiába 30 éves már az ikonikus dal.

Az énekesnő gyerekei ugyan bevallottan gyűlölik a számot, a család megélhetését mégis ez biztosítja a legkönnyebben. A 30 éves szám mintha semmit nem öregedett volna, még mindig ezt hallgatja a fél bolygó karácsony közeledtével – írja az Unilad.

Az All I Want for Christmas Is You 1994-ben jelent meg Carey negyedik stúdióalbumának és első ünnepi albumának, a Merry Christmasnek a vezető kislemezeként, és ezzel Carey-t a karácsony királynőjévé avatta.

Megjelenésének első hetében a dal a hatodik helyet érte el a Billboard Hot Adult Contemporary toplistáján az Egyesült Államokban, és 1994 óta minden ünnepi szezonban visszakúszik a toplistákra, ráadásul évről évre nő a népszerűsége. És már idén is rengetegen hallgatták a Spotifyon: csak december 1-jén több mint 8 millióan hallgatták meg ezt a számot az alkalmazásban.

2019 és 2023 között minden évben az első helyen állt a Billboard The Hot 100 listáján is – és a karácsony ikonikus dala lett újra és újra.

Ráadásul több lap becslése szerint a dal Évente nagyjából körülbelül 3 millió dollárt hoz a konyhára Mariah Carey-nek.

A The Economist ennél valamivel óvatosabb becslést osztott meg korábban, de ők is azt írták, Carey évente körülbelül 2,5 millió dollárt kereshet a dallal – ami egy hónap alatt igazán nem rossz. A dal kiütötte az olyan örökzöld karácsonyi slágereket is a nyeregből, mint a Wham Last Christmase, ami a második helyen végzett, vagy Ariana Grande Santa Tell Meje, ami még épp dobogós helyet ért el.