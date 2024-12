Egy budapesti szórakozóhelyen bukkant fel Lakatos Márk

Ábrahám Róbert, a Pesti Srácok egykori munkatársa október végén vádolta meg Lakatos Márkot szexuális bűncselekmények elkövetésével. Lakatos Márk október 27-én számolt be arról a közösségi oldalán, hogy súlyos és alaptalan vádakat fogalmaztak meg vele szemben, amelyeket visszautasít. Mivel az ügyben ismeretlen tettes ellen büntetőeljárás is indult, a stylist a posztjában azt is leszögezte, hogy a hatósággal teljes mértékben kész együttműködni.

Mint megírtuk, nem automatikusan, hanem a körülmények mérlegelését követően döntött úgy a rendőrség, hogy elrendeli a nyomozást, később pedig az is kiderült, hogy emberkereskedelem bűntettének gyanújával zajlik a nyomozás az ügyben.

A történtek után Lakatos Márk eltűnt a nyilvánosság elől, a közösségi médiában sem adott hírt magáról. A barátai arról számoltak be, hogy külföldre utazott párjához, ám most a Blikk megírta, hogy kedd este a Vibe nevű pesti szórakozóhelyen látták a stylistot.

Azonnal felismertem Márkot, aki jókedvűen táncolt és beszélgetett másokkal. Cseppet sem tűnt úgy, mint aki láthatatlan akar lenni vagy bele akar olvadni a környezetébe. Korábban is láttam már őt bulizni, most is ugyanúgy viselkedett, mint a botrány kirobbanása előtt

– írta a lap egyik olvasója.

A rendőrség információja szerint még nem történt meg Lakatos Márk kihallgatása. A lap szerette volna megtudni, hogy a stylist emiatt utazott-e haza, ám megkeresésükre Lakatos Márk nem reagált.