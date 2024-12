Erdei Zsolt tanítványa kőkemény meccsre készül, személyes üggyé vált az összecsapás

Az ötödik felvonásához ér vasárnap a Hell Boxing Kings versenysorozata a miskolci DVTK Arénában, ahol a profi ökölvívók mellett bokszkesztyűt húznak a hazai sztárok is. Istenes Bence celebligás elődöntője mellett a másik leginkább várt mérkőzés két magyar nehézsúlyú bunyós összecsapása lesz. Az egymillió dolláros összdíjazású nemzetközi versenynek a pénz mellett is komoly tétje van, hiszen a súlycsoportok győztesei a WBO övét is hazavihetik.

A vasárnap este egyik főszereplője, a 35 éves Bernáth István az egyik legsikeresebb magyar nehézsúlyú ökölvívó, aki komoly rutinnal rendelkezik: 12 profi meccséből kettőt vesztett el, míg az amatőrök között 104 alkalommal győzött. Ellenfele, Erdei Zsolt tanítványa, Kiss Levente mindössze 22 éves, jóval alacsonyabb és 20 kilóval könnyebb, mint Bernáth István, de ő sem számít kezdőnek: 95 amatőr meccséből 69-en győzedelmeskedett.

Bernáth a negyeddöntőjében a szerb Vladan Babic ellen bokszolt, és pontozással győzött. A mérkőzésen a magyar öklöző többnyire lábon mozgatta ellenfelét, egyenes ütésekkel operált, ám Babic kemény pofonokkal válaszolt, nem volt üresjárat. A harmadik menet elején is érződött, hogy a két ökölvívó a KO-ra megy, de már látszott, hogy fáradnak. Kovács Kokó István olimpiai és profi bajnok ökölvívó a mérkőzés alatt Babicot látta aktívabbnak és erősebbnek, de a pontozóbírók a mérkőzés egészét értékelve Bernáth Istvánt találták jobbnak.

Madár fiatalkori énjét látják tanítványában

Korábban Kiss Levente is magabiztos sikert aratott a Hell Boxing Kings második negyeddöntőjében, ahol a román Emanuel Micannal csapott össze. A 2016 óta öklöző, háromszoros magyar bajnok összecsapása a világ- és Európa-bajnokkal hevesen indult, kiegyenlítettek voltak az erőviszonyok, bár az első menetben a legtöbb tiszta ütés Kisstől származott.

Mican a második menet elején érkezett meg, de nem sokáig érezhette a kezében a gyeplőt, mivel a magyar versenyző pofonosztást rendezett, négy-ötször eltalálta a fejét, amitől a román rendesen megingott – ám mivel profi versenyzőkről van szó, nem állították le a meccset. Annak ellenére, hogy nem adta fel, a pontozóbírók végül Kiss Leventének ítélték meg a győzelmet.

Kiss Leventében a szakemberek a fiatalkori Erdei Zsoltot látják, ami nem lehet véletlen, hiszen Madár készíti fel a bokszolót.

„Egyáltalán nem lesz könnyű mérkőzés, hiszen Levi nagyjából húsz kilóval könnyebb az ellenfelénél, alacsonyabb is, így nagy szükség lesz a lábmunkájára – mondta a Blikknek Erdei Zsolt. – Nem lesz sétagalopp, már csak azért sem, mert tiszteljük az ellenfelet. Bernáth nagy ütő, tördeli a meccset, tudja, hogyan kell kizökkenteni a másikat. Lelki terrorral is szokott élni, már Levinek is többször üzent, vagyis kissé személyes üggyé is kezd válni ez az összecsapás. Szerintem egyáltalán nem baj, hogy már most találkozunk vele, jobb minél hamarabb pontot tenni az ügy végére.”

A vasárnap esti magyar–magyar rangadón tehát két generáció képviselője csap össze, a győztes pedig a magyar nehézsúlyú ökölvívás jelenlegi trónjára kerülhet, nem beszélve a 100 ezer dolláros díjról, amit majd a súlycsoport legjobbja vihet haza, ha megnyeri a döntőt. A celeb kategóriában kesztyűt húzó Istenes Bence mellett a 60 kilósok mezőnyében is szorítóba lép magyar öklöző: Csiki Róbert a 2021-ben a tokiói olimpiát is megjárt, azeri Aliyev Tayfur ellen áll ki.

A HELL Boxing Kings összecsapásai a YouTube-on is megtekinthetők, Magyarországon pedig az RTL és az RTL+ közvetíti az utolsó négy meccset az Álarcos énekes után, 21:30-tól.