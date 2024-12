Magyarok tervezték a világhírű londoni luxusáruház karácsonyi kirakatait

Talán nincs még egy olyan város, mint London, amely ennyire megélné a karácsonyt – és ez a prémium- vagy luxusregiszterre is értendő. Sok üzlet különleges homlokzati vagy kirakatdekorációt kap ilyenkor, szinte minden hotel előrukkol ünnepi afternoon tea ajánlattal, a Hyde Parkban megrendezett, vidámparkos elemekkel felturbózott karácsonyi vásár a világ talán leghíresebbje, és különleges karácsonyfák is várják az adventi időszakban a városba látogatókat. Köztük voltunk mi is a múlt héten, első kézből jövünk így a tippekkel, hogy mit kell feltétlenül megnézni, kipróbálni, lefotózni és az Instagramra feltölteni.

A brit fővárosra jellemzők a különleges szezonális kirakatok, a legnagyobb luxuscégek is sokat áldoznak arra, hogy kellően vevőcsalogatók legyenek az itteni zászlóshajó üzleteik. A Mayfair negyedben lévő híres luxus-bevásárlóutca, a Bond Street mindig kiemelkedik, fényképezésre különösen nagyon ajánljuk most a Louis Vuitton kirakatait és a Dior homlokzatát.

Az előbbi francia divatháznak idén körhintás tematikában álmodták meg az ünnepi dekorációját: a zsiráfra, struccra, zebrára, antilopra, párducra, csigára, agárra vagy majomra logómintás nyereg került, és mind valamilyen terméket – jobbára kézitáskát – cipel a hátán. (Ennek a nagyon látványos koncepciónak egy jóval kisebb verziója természetesen a budapesti Andrássy úton, netán a bécsi Grabenen is megtekinthető.)

A Dior ugyancsak minden üzletén – így a bécsi Kohlmarkton lévőn is – végigviszi a karácsonyi tematikáját: a kivilágított vízi világ a Bond Streeten tömegeket vonz, és hogy az óriás tengericsikók, rákok, kagylók, korallok társaságába hogyan kerülnek a tájidegen pillangók és unikornisok, azt mi magunk sem igen értjük. Olyannyira szürreális, úgy el akart rugaszkodni az LVMH luxuskonszern mindkét fentebbi esetben, hogy gyakorlatilag fej fej mellett nyerték a nem létező karácsonyi kirakatversenyt. Mindenképpen érdemes megemlíteni még, hogy a Chanel magára vállalta az utca kivilágítását, a fénydekorációk a márka Number 5 illatának üvegét formázzák.

Természetesen más fotóznivaló is akad (a Cartier vagy a Bulgari is elég impozánsan oldotta meg a feladatot), amíg az ember a Picadillytől elér az Oxford Streetig, ahol meg muszáj szemügyre venni a Selfridges luxusáruház kirakatait, amelyek minden évben nagyot szólnak – nekünk különösen az enyhén már giccsbe hajlók tetszettek idén, amelyeket Andrew Logan ékszertervező és képzőművész álmodott meg. Knightsbridge városrész két nagyáruháza is alaposan kitett magáért: a Harvey Nichols kirakatai a híres filmrendező, Tim Burton stílusában készültek arra reflektálva, hogy a londoni Design Museum retrospektív kiállítást rendezett a munkássága előtt tisztelegve.

A Harrods pedig a Loro Piana divatházzal fogott össze, az LVMH tulajdonában lévő, a csendes luxusirányzattal összeforrt cég nem garasoskodott, amikor a kirakatokat és az épület homlokzatát is kezelésbe vette, hogy növelje kicsit a márkaismertségét. Hazai viszonylatban pedig kifejezetten érdekes a Fortnum & Mason Picadilly sugárúton lévő áruháza, amelynek kirakatdekorációját ezúttal is a magyar Edinas Paper készítette. Pazar fantáziavilág papírból, kézműves módszerekkel, muszáj látni és gyönyörködni egyet benne.

Ha pedig már arra járunk, közel esik a Berkeley Square is, ahol a világhírű Annabel’s privát klub is található, amely ugyancsak minden szezonban valami világszenzációval rukkol elő: idén karácsonykor egy arany páva ül egy gigantikus hógömbben, amely az épület homlokzatának tekintélyes részét elfoglalja.

A világhírű táskatervezőnél a legjobb most az ünnepi tea

A londoni luxusszállodák és -éttermek idén kevésbé remekeltek a kreativitás frontján, és akkor még finomak voltunk. A szezonális karácsonyi afternoon tea-k a legtöbb esetben kimerültek az ünnepkör és az évszak klisészerű attribútumainak felvonultatásával: karácsonyfadíszek, hóemberek, mikulásos parafrázisok. Borzasztóan unalmas megközelítés, amivel talán még nem is lenne baj, ha nem kellene értük 70-90 fontot kifizetni fejenként.

Vannak olyan játékosok, akik megpróbálták ugyan összeszedni magukat addig, míg a világ Londonba sereglik, hogy ajándékokat vásároljon, de ezek is mind elég erőtlenre sikeredtek. Még ha az ötlet nem is volt gyenge, a kivitelezés az lett. Például ott az októberben a Dominion Theatre-ben bemutatott Az ördög Pradát visel musical, amelynek Elton John szerezte a zenéjét. Két hotel is rárepült, de véleményünk szerint a Soho Hotel és a The Bloomsbury afternoon tea-je is elvérzett az ötletek és a megvalósítás terén is.

Két olyan hotel is van, amely az elmúlt szezonban sikeres teaszertartásának akart valami karácsonyi remake-et összehozni, sajnos a The Lanesborough Bridgerton-tematikus teája is sokat romlott, és ugyanez mondható el a The Biltmore-éra, amelyet korábban és most is a neves Boodles ékszerházzal együtt álmodtak meg. A Harvey Nichols a kirakataihoz passzolóan Tim Burton stílusában rukkolt elő afternoon tea-vel, a The Langham pedig a híres Hamley’s játékbolttal állt össze – itt a gyerekeknek szóló verzió elég jó, érdemes egy felnőttnek is inkább ezt kérni.

Ami szerintünk azonban most mind fölé emelkedik, az a belgraviai Anya Café szezonális afternoon tea-je. Az Anya Hindmarch márka főként a vicces táskáiról híres, a szempárral díszített modellek kivált ikonikusak. A tervezőnő pár éve kezdte el megvalósítani a Pont Streeten régi vágyát, az Anya Village-et. A „falu” jelenleg 6 létesítményből áll: négy üzletből, ahol divattermékek vehetők, egy pop-up karácsonyi ajándékboltból és a kávézó-étteremből, amelyet mi is kipróbáltunk. Be lehet ide ugrani reggelizni és ebédelni is (a hamburgerszerű lazacos szendvicset nagyon ajánljuk), de az igazi attrakció itt az édességszekció: a vicces, meselényszerű sütemények és a feliratos vajas kekszek. Egész évben elérhető ugyanitt az afternoon tea, de nem klasszikus stílusú karácsonyi kínálóállványon érkeznek a mókás kinézetű, télre hangolt finomságok. És a szemekkel felturbózott kapucsínót se hagyjuk le a rendelésből!

Aligha lesz idén különlegesebb karácsonyfa a pályaudvarénál

A világ legjobban várt karácsonyfája a londoni Claridges luxushotelé, ugyanis ők minden évben együttműködnek egy világhírű divattervezővel vagy divatházzal 2009 óta, míg például tavaly a Louis Vuitton, addig idén Sir Paul Smith lett a szerencsés kiválasztott. A brit divattervező egy klasszikus stílusú karácsonyfát álmodott meg, a fenyőn a színes díszeket kézzel készített madáretetők és mozgó mechanikus szerkezetek dobják fel. Tetszetős, de láttunk már sokkal erősebb koncepciókat is a szálloda lépcsőházában.

A londoni St. Pancras pályaudvar 2013-tól szintúgy minden évben valami különleges karácsonyfát igyekszik állítani, az elmúlt esztendőkben működtek így együtt a Tiffanyval, a Lancome-mal, a Disney-vel vagy Károly király alapítványával, a The Prince’s Trusttal is. Idén a Universal Pictures filmstúdióval álltak össze, hogy a most bemutatott Wicked című mozifilm stílusában készüljön el a fa, ami tulajdonképpen maga Smaragdváros. A 11 méter magas konstrukció megidézi Óz boszorkányainak világát, egyúttal reflektál a pályaudvar építészeti stílusára is. A fa belsejében egy dioráma található, azaz egy makett Óz teljes birodalmáról, beleértve a mumpicok országát és a Sárgaköves utat is. A fát 20 szakember 4000 munkaóra alatt készítette el, minden része kézzel festett, az építménynek összesen 100 tornya van, a diorámát pedig 1000 virág díszíti.

Karácsonyi csoda Christian Louboutin butikhotelében

London egyik legfontosabb karácsonyi tematikus újdonsága kétségkívül a Miracle (Csoda) bár a Covent Garden közelében található Henrietta hotelben. Ez a szálloda a francia, főként csinos butikhoteleket üzemeltető Experimental Grouphoz tartozik, amely idén azzal került be a hírekbe, hogy a világhírű, piros cipőtalpairól ismert dizájner, Christian Louboutin kisebbségi tulajdonrészt szerzett a cégben.

Fotó: Miracle at Henrietta A Miracle félemeletén egy titkos karácsonyi bár lapul

Mi is itt szálltunk meg, nagyon ajánljuk magát a szállodát is azoknak, akik egy kis franciás hangulatra vágynak Britanniában is, vagy csak ennének egy tálka jó csigát a hotel Henri nevű éttermében. Innen lehet felmenni a félemeletre, ahol idén egy titkos bár lapul. A Miracle karácsonyi pop-up bárok sztorija 2014-ben indult New Yorkban, az elmúlt egy évtizedben pedig számos helyen nyitottak ilyet a világon az ünnephez közeledve.

A lényege, hogy az enteriőr roskadásig van telepakolva mindenféle karácsonyi giccsel: seregnyi, össze nem illő dísz, girland, karácsonyi vagy mikulásos csetresz és porfogó garantálja a tipikus amerikai karácsonyi hangulatot, amelyet természetesen ünnepi koktélokkal fokoznak tovább. Mi a dínó formájú bögrében felszolgált, Piña Colada ízvilágú Christmasaurus nevűt kértük a manónak beöltözött bártendertől.

(Borítókép: Karácsonyi fények a Bond Streeten. Fotó: Leon Neal/Getty Images)