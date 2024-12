Újraindítanák a Dokik című sorozatot

Az eredeti sorozatot az ABC Studios készítette, amely nemrégiben a Disney anyavállalat szerkezetátalakítás révén a 20th televízióhoz került. Lawrence továbbra is a Warner Bros. Televisionnel áll szerződésben, és ez a stúdió lehetőséget ad neki arra, hogy korábbi stúdiópartnereivel együtt dolgozhasson a Scrubs (Dokik) folytatásán.

Lawrence azonban nem lesz showrunner, és még szereplők sincsenek – írta meg a Variety.

A sorozatot eredetileg az NBC sugározta az első hét évadban, 2001 és 2008 között, majd két évadon keresztül az ABC, 2009 és 2010 között. Az egykamerás vígjáték a Sacred Heart Hospitalban játszódik, és a gyakornokok, orvosok és nővérek mindennapi életét követi. A szereplők között volt Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalke, Judy Reyes, Ken Jenkins, John C. McGinley és Neil Flynn.

Nevetés a barátokkal

A sorozatot gyakran dicsérték azokért a képsoraiért, amelyek Braff karakterének, JD-nek az álmaihoz köthetők, de Braff volt a sorozat narrátora is. A műsort a közönség és a kritikusok is szerették, a Dokik kilenc évada alatt 17 Emmy-jelölést kapott. Népszerűségét a sorozat befejezése után is megőrizte, Braff és Faison 2020-ban elindította a Fake Doctors, Real Friends újranéző podcastot.

A Scrubs óta Lawrence olyan műsorokat hozott létre, mint a Cougar Town (Született szinglik), amely hat évadon keresztül futott, a nagy sikerű Ted Lasso, a Shrinking (Direkt terápia) és a közelmúltban elindította a Bad Monkey Vince Vaughn főszereplésével.

A Varietynek Lawrence korábban azzal viccelődött, hogy az egyik ok, amiért a Scrubs újraindításáról kezdett beszélni, a Ted Lasso jövőjéhez köthető. Azért mondta véletlenül azt a Dokikról, hogy „igen, azt hiszem, a következő hat hónapban ezt ki fogom találni”, mert nem akart többet a Ted Lasso jövőjéről beszélni.

Braf pedig határozottan úgy nyilatkozott, hogy visszatér a Scrubs-ba. „Az ötlet, hogy újra összejöjjek a barátaimmal, és csináljak 10-12 részben egy vagy két évadot, és mindenkivel csak nevessek? Ez úgy hangzik, mint egy álom.”