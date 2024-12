Hatalmas bejelentést tett a Dancing with the Stars kieső párosa

Ünnepi hangulatban zajlott a Dancing with the Stars hetedik élő show-ja – és egyben elődöntője –, amelynek tematikája „Winter is coming” (Közeleg a tél) volt. Az adásban négy páros mérte össze tudását, végül a zsűri és a közönség döntése után három duó került a jövő heti döntőbe.