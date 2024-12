A Mary Poppins legendás kéményseprője a százéves korhoz közelítve sem fél a haláltól

December 13-án ünnepli 99. születésnapját a világhírű Dick Van Dyke, aki jelenleg is aktív, most épp a Coldplay Chris Martinjával forgatott egy videót, ahol a magánéletéről és az elmúláshoz való viszonyáról is vallott. Állítása szerint nagyon is tisztában van az elmúlás lehetőségével, de nem fél a haláltól.

Dick Van Dyke, a Mary Poppins sztárja szerint igaz, hogy bármikor távozhat az élők sorából, mégis úgy érzi, minden rendben lesz. A színész, aki a jövő héten ünnepli 99. születésnapját, arról beszélt, hogy nem fél a haláltól.

Az 1925. december 13-i születésű színész a Coldplay Chris Martinjával forgatott duett apropóján nyilatkozott a közelmúltban, és azt mondta, „nagyon is tudatában van annak, hogy bármelyik nap meghalhat”.

Nem tudom, miért, de nem érdekel, nem félek tőle. Az érzésem bár szemben áll mindennemű intellektuális felfogással, mégis azt gondolom, hogy minden rendben lesz

– nyilatkozta az elmúlásról.

🎈ALL MY LOVE Official Video (Directors’ Cut)



Starring Dick Van Dyke



Directed by Spike Jonze & Mary Wigmore



Watch now https://t.co/O4cblZEgmG pic.twitter.com/VwZiWYe4y4 — Coldplay (@coldplay) December 6, 2024

Van Dyke a Coldplay új, hétperces videóklipjében szerepel, amely a brit együttes All My Love című dalához készült. A rendezői változatban Van Dyke az énekes Chris Martinnal duettezik és táncol, miközben az életről és a családról alkotott nézeteiről is beszélget.

A beszélgetésben a szerelemről is kérdezték, amiről így vallott:

Az biztos, hogy egy olyan érzés, amikor a másik ember jóllétével és életével ugyanúgy törődsz, mint a sajátoddal

– fejtette ki a véleményét.

Az amerikai színész a werkfilm egyik jelenetében egy régi fényképet is nézeget, amelyen néhai első feleségével, Margie Willett-tel és gyermekeikkel, köztük lányával, Stacyvel látható, és közben így mesél:

Előfordul, hogy álmomban néha depressziós vagyok, vagy megbántottak, vagy magányos, vagy ilyesmi, és ő (Stacy) eljön, hogy megvigasztaljon, valóban eljön, hogy vigasztalást adjon

– mesélte.

A Van Dyke kaliforniai Malibuban lévő otthonában forgatott klip rövidebb változata december 13-án jelenik meg a színész 99. születésnapja alkalmából.

Innen ismerhetik a magyarok

Dick Van Dyke több mint hat évtizedet töltött a színészi pályán, és nemcsak filmjeivel, hanem televíziós munkásságával is beírta magát a szórakoztatóipar nagykönyvébe.

Az 1961 és 1966 között futott The Dick Van Dyke Show is kiemelkedő mérföldkő volt karrierjében. Természetes komikusi vénája, vibráló személyisége tette őt ikonikus figurává Hollywoodban, többek között a Chitty Chitty Bang Bang című családi filmben is emlékezetes szerepet játszott, amely tovább erősítette szórakoztató karakterét.

Karrierjének minden állomását felsorolni is képtelenség volna, meg a hazai közönség számára valamelyest felesleges is, mert mi elég későn ismertük csak meg őt. Elég, ha annyit mondunk:

DR. MARK SLOAN ÉS A HALÁLBIZTOS DIAGNÓZIS.

A kilencvenes évek sikersorozatát a már említett Gyilkos sorokhoz hasonlóan orrvérzésig ismételték a kábeltelevíziók Magyarországon is. A joviális orvos két műtét közt – mintegy mellékállásként – bűncselekményeket nyomoz ki, 178 epizódon keresztül.