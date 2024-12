Videón, ahogy Dömsödi Gábort majdnem megverte egy szabálytalanul közlekedő sofőr

Dömsödi Gábor televíziós műsorvezető videóra rögzítette, ahogy egy szabálytalanul közlekedő sofőr felháborodottan nekitámadt egy kereszteződésben a piros lámpánál, majd megpróbálta letörni a kilincsét és a tükrét, végül „csak” az ablaktörlőjét hajtotta ki − írta meg a Budapesti Autósok.

Az esetről Dömsödi egy bejegyzésben számolt be Facebook-oldalán, valamint a videót is megosztotta. Kommentárjában először azt közölte, hogy „ma majdnem képen vágtak, pedig még csak nem is ismertek!”

Kiemelte, hogy az időjárási viszonyok miatt óvatosabban közlekedett, ennek ellenére egy autós vágódott ki hirtelen mögüle, és megelőzte. Ráadásul a Fiatot vezető sofőr egy piroson is áthajtott, de a következőnél ráhúzta a kormányt Dömsödi Gáborra, aki ismételten a fékre taposott.

A vezető manővereit a szerkesztő-riporter végig videóra rögzítette, ahogy azt is, amikor a piros lámpánál kiszállt, és az ő kocsijához ment. Dömsödi Gábor magára zárta az ajtót, majd rövid szóváltás következett, és a szabálytalanul közlekedő autós először megpróbálta letörni a kilincset és a tükröt, végül az ablaktörlő kihajtása mellett döntött.

A műsorvezető a bejegyzésének végén úgy értékelte az esetet, hogy „de miért akarta kinyitni az ajtómat, gondolta, behúz egyet? Mindezt tette úgy, hogy az autóban mellette ült fiatal barátnője. Szerintem ez a srác ha így folytatja, előbb-utóbb komoly bajokat fog okozni”.