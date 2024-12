Közös műsorban bukkant fel a volt házaspár, Marsi Anikó és Palik László

Közös műsorban vett részt a volt házaspár, Palik László és Marsi Anikó, akik a Legyen Ön is Milliomos! kvízben próbálhatták ki magukat, bár ellentétes oldalon ülve. A nézők 15 év után láthatták őket újra együtt a tévében.

Palik László még novemberben debütált kvízmesterként a TV2 képernyőjére visszatérő Legyen Ön is milliomos! műsorában, ahol most exfeleségét, Marsi Anikót és annak műsorvezetőtársát, Gönczi Gábort terelgethette a játékban. A műsorban egyelőre ismert embereket vonultat fel a csatorna.

A legújabb adás azért volt különleges, mert Palik László és Marsi Anikó 2021-ben elváltak. A volt házaspár, akinek két közös gyermeke is született, jó viszonyt ápol egymással, és a műsor is kifejezetten vidám hangulatban telt. Marsi Anikó egy ízben viccesen meg is jegyezte, hogy

Mindenkinek olyan exfelesége van, amilyet megérdemel.

Palik László a közelmúltban megerősítette, hogy volt párjával kiválóan működnek együtt az élet több területén is.

„Elvesztenénk húsz évet az életünkből, ha nem mernénk vagy nem tudnánk visszanézni békével, nyugalommal erre a két évtizedre. Elmaradnának olyan pillanatok, amelyekre vissza lehet kacsintani. Ha pedig gyerek is van, az egy életre szóló, elszakíthatatlan kötelék” – nyilatkozta korábban.

A páros a nyereményét, a mintegy 2 millió forintot jótékony célra, a Szent Márton Gyermekmentő Alapítvány számára ajánlotta fel.